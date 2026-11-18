La Obra Social Provincia (OSP) puso en marcha su nueva aplicación móvil destinada a todos sus afiliados en San Juan. La iniciativa forma parte del plan de modernización de la institución y tiene como objetivo centralizar las gestiones sanitarias y administrativas en una única plataforma digital, reduciendo los tiempos de espera y evitando traslados innecesarios a las sedes.
La app ya se encuentra disponible para su descarga gratuita tanto en Google Play (para dispositivos Android) como en Apple Store (para iOS). Como requisito indispensable para ingresar y operar, los usuarios deben contar previamente con su cuenta activa de Ciudadano Digital (CiDi).
Principales funciones de la nueva App OSP
A través de esta herramienta, los beneficiarios pueden acceder desde su teléfono celular a las siguientes prestaciones y servicios:
Credencial Digital: Permite identificarse ante prestadores mediante un código temporal o código QR. Además, habilita la visualización de las credenciales de todo el grupo familiar a cargo.
Recetas Digitales y Certificados: Facilita la consulta directa de las recetas médicas disponibles y la visualización de su detalle, junto con certificados emitidos.
Mi Salud: Centraliza la historia clínica administrativa del paciente, permitiendo revisar registros de consultas médicas, prácticas realizadas, medicamentos e internaciones.
Gestión y seguimiento de trámites: Incluye apartados específicos para realizar trámites filiatorios, solicitar consultas médicas extra, gestionar la carta en tránsito, consultar el historial y hacer un seguimiento del estado de cada expediente.
Cartilla y Vademécum: Brinda acceso rápido al listado de prestadores, información sobre coberturas, afiliaciones, farmacias adheridas y consulta del vademécum vigente.
Mis Denuncias: Un canal directo integrado en la plataforma para que los afiliados puedan realizar reportes o reclamos vinculados a la atención recibida.
Con esta actualización tecnológica, la obra social estatal busca agilizar la atención al público y brindar mayor autonomía a los usuarios, permitiendo resolver gran parte de las autorizaciones y consultas cotidianas de manera remota las 24 horas del día.