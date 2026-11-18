Pocito ya palpita el inicio de las Fiestas Patronales en honor a Santa Bárbara . El municipio confirmó oficialmente una grilla artística de jerarquía que promete convertir al departamento en el epicentro cultural y turístico de la provincia durante dos fines de semana consecutivos.

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Las autoridades municipales ratificaron que las cinco jornadas de espectáculos contarán con entrada libre y gratuita , permitiendo que vecinos, familias y visitantes de distintos puntos de San Juan puedan disfrutar de espectáculos que habitualmente recorren los escenarios más importantes del país y el exterior.

La edición 2026 de la Fiesta de Santa Bárbara presentará un formato dinámico diseñado para integrar tanto el casco histórico del departamento como su infraestructura deportiva de mayor capacidad. De esta manera, el cronograma se dividirá en dos etapas:

La selección de los números principales para el fin de semana central refleja una búsqueda por abarcar distintos géneros de la música popular argentina, garantizando propuestas tanto para los amantes del folclore tradicional como para el público joven que sigue los ritmos urbanos y tropicales del momento.

El cronograma de shows principales en el Polideportivo Jesús Morales quedó conformado de la siguiente manera:

Viernes 4 de diciembre – La Delio Valdez: la apertura del escenario mayor estará a cargo de la reconocida cooperativa de cumbia. Con su característico formato de gran orquesta, vientos potentes y una puesta en escena teatral y festiva, la agrupación traerá a Pocito el repertorio que la consolidó como una de las bandas más convocantes de Latinoamérica.

la apertura del escenario mayor estará a cargo de la reconocida cooperativa de cumbia. Con su característico formato de gran orquesta, vientos potentes y una puesta en escena teatral y festiva, la agrupación traerá a Pocito el repertorio que la consolidó como una de las bandas más convocantes de Latinoamérica. Sábado 5 de diciembre – Canto 4: la segunda noche rendirá homenaje a las raíces y la identidad cuyana y nacional. El cuarteto salteño desplegará toda su fuerza vocal y su repertorio folclórico, aportando la cuota de tradición indispensable en una celebración de fuerte arraigo popular y religioso.

la segunda noche rendirá homenaje a las raíces y la identidad cuyana y nacional. El cuarteto salteño desplegará toda su fuerza vocal y su repertorio folclórico, aportando la cuota de tradición indispensable en una celebración de fuerte arraigo popular y religioso. Domingo 6 de diciembre – Gran Cierre con Luck Ra y Tuli Acosta: la jornada de clausura promete una convocatoria récord de la mano de dos de los referentes más explosivos de la escena actual. Luck Ra, convertido en un verdadero fenómeno de masas con sus hits que fusionan el cuarteto y el pop urbano, compartirá la noche final con Tuli Acosta, una de las artistas más versátiles y convocantes de la nueva generación musical.

El talento pocitano como protagonista

Más allá del brillo de las figuras invitadas, desde la organización subrayaron que uno de los pilares fundamentales de esta edición será el espacio destinado a los artistas locales. Durante las cinco noches, tanto en la Plaza De la Libertad como en el Polideportivo Jesús Morales, músicos, bailarines y agrupaciones de Pocito ocuparán un rol protagónico en la programación.

Esta decisión busca no sólo visibilizar la riqueza cultural del departamento, sino también brindarles a los creadores locales la oportunidad de compartir escenario y público con referentes de la industria musical argentina, fortaleciendo la identidad pocitana.

Fe, encuentro y movimiento económico

Las Fiestas Patronales de Santa Bárbara trascienden lo estrictamente musical para consolidarse como un fenómeno social, religioso y económico. Como cada diciembre, la devoción por la santa patrona convoca a fieles de toda la región, entrelazando las ceremonias litúrgicas con el festejo popular.

Asimismo, la realización de cinco noches de espectáculos gratuitos representa un importante impulso para la economía local, beneficiando directamente a emprendedores, gastronómicos, artesanos y comerciantes del departamento que encuentran en el festival una vidriera privilegiada para su trabajo.

Con esta propuesta integral, Pocito vuelve a posicionarse en la agenda de los grandes festivales de la región, reafirmando su capacidad organizativa y ofreciendo a la comunidad un espacio de celebración segura, inclusiva y de primer nivel.