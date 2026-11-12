Con la intervención del perro detector "Doky", desbarataron un punto de venta de drogas en Pocito

El allanamiento se concretó en una vivienda de calle Lemos tras una investigación iniciada a principios de noviembre.

Un operativo antidrogas encabezado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes al menudeo en el departamento Pocito. El procedimiento, que contó con la intervención clave del can detector “Doky”, culminó con la detención de un hombre mayor de edad y el secuestro de más de un centenar de dosis de droga fraccionada.

La investigación había comenzado a principios de este mes de noviembre, luego de que ingresara una denuncia en la Unidad Fiscal San Juan (Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos), a cargo de la fiscal Carolina Menéndez. La presentación advertía que un inmueble situado sobre calle Lemos funcionaba como una boca de expendio de sustancias ilícitas.

A partir de ese alerta, el Ministerio Público Fiscal encomendó las pesquisas a la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales San Juan (dependiente del Departamento Federal de Investigaciones). Mediante tareas de inteligencia, vigilancia y seguimientos discretos en la zona, los agentes lograron reunir pruebas suficientes que confirmaban la comercialización de cocaína y marihuana en la propiedad.

Allanamiento y el hallazgo clave de “Doky” Con los elementos probatorios incorporados al expediente, el Juzgado Federal de Garantías, encabezado por el juez Leopoldo Rago Gallo, libró la orden de allanamiento para la finca pocitana.

Durante la irrupción y requisa del domicilio, el perro detector “Doky” marcó distintos sectores de la vivienda donde se ocultaba la mercadería ilícita. Como resultado del procedimiento, los federales apresaron al principal sospechoso de nacionalidad argentina y mayor de edad e incautaron: