Hallaron sano y salvo a un pequeño con síndrome de Down que estuvo más de dos horas perdido en Las Tapias

Un policía de la Unidad Operativa Las Tapias lo encontró a unos dos kilómetros de su casa, en un descampado. El menor fue llevado al hospital, donde los médicos confirmaron que estaba bien.

Un niño de 7 años con síndrome de Down fue hallado en buen estado de salud tras más de dos horas extraviado en la zona de Las Tapias. Lo encontró un efectivo de la Policía que realizaba un rastrillaje a pie en un descampado.

Según el informe policial, alrededor de las 19:55 el agente a cargo del móvil Halcón TR-37, de la Unidad Operativa Las Tapias, fue comisionado por la base hacia la cancha Huarpes, en calle Belgrano y Punta del Monte. Allí se había ausentado de su casa el menor.

En el lugar, el uniformado fue entrevistado por la hermana del niño, una joven de 24 años. Ella explicó que el chico jugaba en el exterior de la vivienda cuando se extravió y que ya llevaban más de dos horas buscándolo.

El policía hizo un rastrillaje a pie por el descampado, a campo abierto, hacia el noroeste de la vivienda. A unos dos kilómetros, dio con el menor, que aparentemente se encontraba en buen estado de salud.

Se solicitó una ambulancia departamental, a cargo de un enfermero, que trasladó al niño al Hospital Departamental Dr. Rizo Esparza para una atención médica más completa. Allí lo atendió una médica, que confirmó que estaba en buen estado de salud.