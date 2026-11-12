Fingió ser víctima de trata en Misiones, pero tenía captura de Interpol por el crimen de una joven

Una ciudadana paraguaya que había denunciado ser víctima de trata de personas durante un operativo fronterizo en Misiones terminó detenida luego de que las autoridades comprobaran que tenía un pedido de captura nacional e internacional por el homicidio de Magalí Yael Levy, ocurrido en marzo de 2025 en el barrio porteño de Recoleta.

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La sospechosa fue identificada como Elcira Giménez González, quien, de acuerdo con el expediente judicial, se desempeñaba como empleada doméstica de la víctima. Tras confirmarse su verdadera identidad, quedó alojada bajo resguardo en dependencias del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional, a la espera de que la Justicia defina su traslado para avanzar con el proceso penal.

La secuencia comenzó el lunes 9 de noviembre, cuando efectivos de Gendarmería detuvieron la marcha de un vehículo en el ingreso a Puerto Alcázar. Al revisar la documentación, los uniformados advirtieron que una de las pasajeras y un ciudadano de nacionalidad china no podían acreditar su ingreso legal a la Argentina.

Durante el traslado hacia el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, la mujer afirmó haber sufrido explotación y abusos sexuales en Paraguay. Frente a esa declaración:

Intervino la Fiscalía Federal de Posadas y se activó de inmediato el protocolo de asistencia a posibles víctimas de trata.

La sospechosa fue alojada de manera preventiva en una casa refugio bajo medidas de protección estatal.

Sin embargo, al peritar sus huellas dactilares y cruzar datos con los registros migratorios, los investigadores descubrieron que había dado una identidad falsa y que pesaba sobre ella una alerta roja de Interpol.

Cómo fue el crimen de Magalí Yael Levy en Recoleta

Giménez González era intensamente buscada por su presunta participación en el asesinato de Magalí Yael Levy, de 28 años, hallada sin vida en marzo de 2025 dentro de su departamento ubicado en la calle Sánchez de Bustamante al 1200, en Recoleta.

Las pericias forenses determinaron que la joven murió por asfixia y en la vivienda se constató el faltante de objetos de valor, entre ellos una caja fuerte. A partir del relevamiento de cámaras de seguridad del edificio, la investigación reconstruyó que, momentos antes del ataque, habían ingresado al lugar una mujer que oficiaba de trabajadora doméstica junto a un hombre.

La hipótesis judicial y los otros implicados

La principal línea investigativa sostiene que Elcira Giménez González habría facilitado el ingreso de un cómplice al departamento para concretar el robo que terminó en homicidio, un rol que ahora deberá ser formalmente imputado en la causa.

Además de la reciente captura en Misiones, el expediente cuenta con otros dos involucrados:

Iván Giménez González: Hermano de la detenida, quien fue arrestado en Paraguay durante 2025 bajo sospecha de haber tenido intervención directa en el asesinato.

Sixto Fabián Araújo Amarilla: Pareja de la mujer ahora detenida, quien también está vinculado al hecho y continúa prófugo de la Justicia.