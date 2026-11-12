Motociclista muerto en Circunvalación: localizaron al camión y creen que el chofer no advirtió el impacto

El subjefe de la Policía, Pablo Torres, dijo que el camión ya está identificado y a resguardo. La Justicia analiza una cámara del puente, las marcas en la calzada y testimonios para saber quién hizo la mala maniobra.

El camión involucrado en el choque que dejó un motociclista muerto este jueves sobre el mediodía en Circunvalación y Necochea, en Santa Lucía, ya fue ubicado por la Policía. La investigación busca determinar si la mala maniobra fue del camión o de la moto, que circulaban en el mismo sentido cuando se produjo el impacto.

Pablo Torres, subjefe de la Policía de San Juan, explicó que la moto llegó a colisionar con uno de los camiones y calificó el hecho como “trágico” para su conductor. Aclaró que “estamos en plena investigación” y que recién se evalúan todas las situaciones.

El vehículo permanece a resguardo en un lugar dispuesto por la Policía hasta que la Justicia resuelva qué medidas tomar. Por ahora no hay datos del conductor ni se informó si el camión pertenece a una empresa. Se esperan las directivas de la UFI respecto del chofer y del cuerpo de la víctima.

El camión no permaneció en el lugar, pero la Policía no lo considera una fuga. Según Torres, creen que el conductor nunca se enteró de que golpeó a la moto, o de que la moto lo golpeó a él, y por eso siguió su marcha. Precisó que es una de las hipótesis y que se evaluará con las pruebas que releve Criminalística. En principio, no habría intención de escapar.

En el lugar trabaja personal de Criminalística, que relevó las marcas que quedaron en la calzada. Además, una cámara ubicada sobre el puente registró el hecho. También se toman declaraciones a testigos que estaban en la zona y pudieron ver algo. Torres remarcó que fue un hecho “fortuito” que “se da en un segundo”. Todo el material será entregado al fiscal de turno, que evaluará cómo ocurrió el siniestro.