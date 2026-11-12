    • 12 de noviembre de 2026 - 12:08

    Dos hombres fueron detenidos tras una pelea en Villa Hipódromo: uno tenía pedido de captura desde 2022

    El procedimiento se realizó en la esquina de Tumbes y Necochea, luego de que ambos protagonizaran una gresca a golpes de puño. Al verificar sus antecedentes, la Policía descubrió que uno de ellos era buscado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos hombres fueron aprehendidos en Villa Hipódromo, Rawson, luego de protagonizar una pelea callejera a golpes de puño. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Tumbes y Necochea, donde intervino personal policial.

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    Los involucrados fueron identificados como Sosa Bustos, de 28 años, y Andrada, de 27. Ambos quedaron a disposición del Tercer Juzgado de Faltas.

    Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando los efectivos consultaron los antecedentes de los detenidos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

    Durante la verificación, constataron que Sosa Bustos tenía un pedido de captura vigente desde el 28 de diciembre de 2022, en el marco de una causa por no regresar al Servicio Penitenciario Provincial tras una salida transitoria.

    A raíz de esta situación, se dispuso que el hombre sea trasladado y alojado al penal de Chimbas, donde quedará a disposición de la Justicia.

    De esta manera, lo que comenzó como una intervención por una pelea en la vía pública terminó con el hallazgo de un requerimiento judicial que llevaba casi cuatro años vigente.

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