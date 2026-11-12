Cayó en la Terminal de Jáchal con 101 gramos de cocaína tras bajar de un colectivo desde Capital

Un operativo conjunto de fuerzas federales y provinciales permitió detener este miércoles a un hombre que transportaba 101 gramos de cocaína en la Terminal de Ómnibus de Jáchal. El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 14:50, justo en el momento en que el sospechoso descendía de un colectivo de línea procedente de la Ciudad de San Juan.

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De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la captura que trascendió este jueves es el resultado de una investigación previa orientada a desarticular movimientos ligados a una presunta red dedicada al narcomenudeo en el departamento del norte sanjuanino. Las tareas de inteligencia habían permitido detectar el inminente traslado de estupefacientes desde la capital provincial hacia Jáchal.

Del despliegue participaron efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos San Juan de la Justicia Federal y del Escuadrón 25 Jáchal de Gendarmería Nacional, quienes contaron con la colaboración de personal de la Policía de San Juan.

Una vez que el ómnibus arribó a la plataforma, los uniformados interceptaron al individuo y procedieron a realizar una requisa de urgencia en presencia de testigos hábiles. Como resultado de la inspección, los agentes incautaron:

Tres envoltorios de nylon que contenían un total de 101 gramos de clorhidrato de cocaína.

Un teléfono celular marca Motorola G17 que el sospechoso llevaba entre sus pertenencias y que será peritado para avanzar en la pesquisa.

Intervención de la Justicia Federal

Según las estimaciones oficiales de los investigadores, el aforo total de la droga incautada y los elementos secuestrados asciende a unos dos millones de pesos.

Tras el hallazgo, el hombre —cuya identidad no fue difundida oficialmente para no entorpecer el avance de la causa— quedó detenido e incomunicado a disposición de la Unidad Fiscal Federal San Juan, que instruye las actuaciones por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.