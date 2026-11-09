    • 9 de noviembre de 2026 - 21:37

    Robó 50 cajones de cerveza y hasta sillones de un local en Jáchal: pasará más de dos años en prisión

    Emanuel Nicolás Sánchez fue condenado en un juicio abreviado por ingresar a un comercio y sustraer distintos elementos, entre ellos 50 cajas de cerveza Corona y equipos utilizados para iluminación de eventos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un robo en un local comercial de Jáchal terminó con un hombre condenado a dos años y dos meses de prisión efectiva. Se trata de Emanuel Nicolás Sánchez, quien fue declarado responsable por la sustracción de distintos elementos de un establecimiento ubicado sobre calle Eugenio Flores, entre ellos equipos de iluminación, 50 cajas de cerveza, carros y sillones de exterior.

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    La causa se resolvió este lunes 9 de noviembre, durante una audiencia de control de detención, formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y juicio abreviado. En esa instancia, el imputado reconoció su responsabilidad penal y aceptó una condena de un año y dos meses de prisión efectiva, que posteriormente fue unificada con una sentencia anterior.

    El robo en el comercio La Roka

    La investigación comenzó a partir de la denuncia de Patricio Ariel Domínguez, propietario del comercio La Roka, ubicado sobre calle Eugenio Flores, pasando el río Jáchal.

    Según consta en la causa, el 5 de noviembre el comerciante llegó al establecimiento y descubrió que personas desconocidas habían ingresado después de dañar un candado de grandes dimensiones que protegía un portón de acceso a los sanitarios.

    Del interior del local sustrajeron tres cabezales móviles para iluminación de eventos, marca American Pro, modelo lámpara 575 NEO; 50 cajas de cerveza Corona, cada una con 12 botellas de 750 mililitros, y dos carros.

    Además, los delincuentes provocaron daños en dos cámaras de seguridad. Posteriormente, mediante una ampliación de denuncia, el propietario incorporó el faltante de dos sillones de exterior de alambre, uno rojo y otro blanco.

    A partir de testimonios, registros fílmicos y distintas tareas investigativas, los pesquisas lograron identificar a un presunto involucrado de apellido Sánchez, quien habría ofrecido algunos de los elementos robados.

    Con esos datos, se realizó un allanamiento en un domicilio vinculado al sospechoso, donde se encontraron algunos de los objetos denunciados como sustraídos. Las pruebas reunidas permitieron avanzar con las medidas judiciales y concretar su detención.

    Se identificó con el nombre de su hermano

    Uno de los aspectos particulares de la investigación surgió durante el procedimiento de detención. En ese momento y al ser notificado en sede policial, el hombre manifestó llamarse Horacio Sebastián Sánchez, identidad que también consignó al firmar el acta correspondiente.

    Sin embargo, cuando las autoridades notificaron a un familiar, su madre advirtió que esos datos correspondían a otro de sus hijos y aclaró que el detenido era en realidad Emanuel Nicolás Sánchez.

    Finalmente, durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal formalizó la investigación contra Sánchez por los delitos de robo e inserción de datos falsos en instrumento público. Luego, la calificación legal quedó establecida como robo y falsificación de documentos, en concurso real.

    Una condena unificada de dos años y dos meses

    La investigación estuvo a cargo del fiscal Gastón Salvio, con la intervención de las ayudantes fiscales Victoria Guerrero, Ana Laura López y Eleonora Vargas. La audiencia fue presidida por la jueza de Garantías Victoria Aguilera.

    Durante el procedimiento, la Fiscalía informó que había alcanzado un acuerdo de juicio abreviado con la defensa. Sánchez reconoció su responsabilidad penal y aceptó una pena de un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo.

    Sin embargo, el imputado registraba una condena anterior, dictada el 22 de junio de 2026, de un año de prisión de ejecución condicional. Por ese antecedente, la magistrada resolvió unificar ambas sentencias y fijar una pena única de dos años y dos meses de prisión efectiva.

    De esta manera, Emanuel Nicolás Sánchez fue condenado como autor material penalmente responsable de los delitos de robo y falsificación de documentos, en concurso real.

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