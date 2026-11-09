Detuvieron en Bahía Blanca a un hombre por amenazar de muerte al papa León XIV al 911

La visita del papa León XIV a la Argentina sumó un nuevo capítulo en el plano de la seguridad institucional y judicial. En las últimas horas, un hombre de 58 años fue detenido en el partido bonaerense de Bahía Blanca, acusado de haber realizado una llamada al número de emergencias 911 en la que amenazó de muerte al Sumo Pontífice.

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Fuentes policiales confirmaron que el imputado fue identificado como Flavio Ariel Perrone. Según la investigación, el sujeto se comunicó con el Centro de Atención de Emergencias (CATE) 911 y pronunció de manera textual la intimidante consigna: "911, muerte al Papa hijo de puta".

Tras la llamada, efectivos de la Dirección de Contraterrorismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires iniciaron una serie de peritajes para rastrear la línea. Al identificar al titular del abonado telefónico, el fiscal Carlos Martínez, al frente de la Fiscalía Inicial de Mar del Plata, solicitó de inmediato la orden de allanamiento.

El pedido fue otorgado por el juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N.° 2 de dicho departamento judicial. El procedimiento se concretó durante la jornada del domingo en el domicilio de Perrone, donde las fuerzas de seguridad hicieron efectiva la detención e incautaron el teléfono celular desde el cual se habría realizado la llamada.

Con la caída de Perrone, ya son dos los hombres detenidos por amenazas directas contra el Santo Padre en lo que va de su gira por el país. El primer caso registrado fue el de Damián Giles, un albañil de 49 años aprehendido días atrás en la localidad de Pilar.

Un sospechoso armado intentó vulnerar el anillo de seguridad en la Misa Central

A los arrestos por amenazas telefónicas se sumó una grave situación detectada por la Policía de la Ciudad durante el despliegue de seguridad en la Capital Federal. Un joven de 25 años fue aprehendido en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en Palermo, tras intentar atravesar los controles perimetrales montados para la Misa Central oficiada por el Papa.

El sospechoso circulaba a bordo de una motocicleta que contaba con patente y credenciales falsas, además de balizas policiales activadas y diversos equipos de comunicación.

Ante el hallazgo, el Juzgado Federal N.° 1, a cargo de la jueza María Servini (con la Secretaría N.° 2 de Gonzalo Mendieta), dio rápida intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina. El joven fue trasladado a la dependencia federal y, durante el lunes, se llevó a cabo un allanamiento en su vivienda donde los efectivos secuestraron un arma de fuego y otros elementos considerados clave para el avance de la causa.