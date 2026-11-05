    • 5 de noviembre de 2026 - 17:03

    Detuvieron a "El Loco" Castro: llevaba un vodka y una pistola 9 mm cargada

    El sujeto de 32 años intentó escapar de la Policía. Hubo momentos de tensión con vecinos

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo de prevención del personal policial de la Departamental N.º 1 terminó con la detención de un sujeto armado y violento en el corazón del barrio Los Andes. Se trata de Erick Castro, alias "El Loco", quien caminaba por la vía pública consumiendo alcohol y ocultando entre sus prendas un arma de guerra lista para disparar.

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    El hecho se registró durante la patrulla de rutina realizada por efectivos a bordo del móvil Iveco 4 encabezados por el cabo Hernán Rivero y los agentes Carla Montenegro y Francisco Contreras en la intersección de calles Greco y Saavedra.

    Persecución, palpado de urgencia y arma secuestrada

    Al notar la presencia de la unidad policial, Castro, que llevaba una botella de vodka en la mano, intentó darse a la fuga corriendo por las arterias del barrio. Sin embargo, el rápido accionar de los uniformados permitió interceptarlo a los pocos metros.

    Durante la requisa preventiva de urgencia, los efectivos confirmaron la sospecha: el sospechoso llevaba escondida en la cintura una pistola marca Bersa modelo Thunder 9 milímetros, abastecida y en condiciones de uso.

    Hostilidad en el lugar y traslado de emergencia

    A los pocos minutos de la aprehensión, el clima en el barrio Los Andes comenzó a tornarse convulso e hostil hacia las fuerzas de seguridad, con agresiones que pusieron en riesgo tanto a los policías como al propio detenido.

    Causa en Flagrancia y peritajes de Criminalística

    En la sede policial tomó intervención el ayudante fiscal Sebastián Mirada, quien dispuso la apertura de un expediente bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia, imputándole provisionalmente el delito de portación ilegítima de arma de guerra.

    En tanto, peritos del área de Criminalística analizan la Bersa 9 mm secuestrada para determinar su aptitud de disparo y verificar si está vinculada a otros hechos delictivos en la provincia.

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