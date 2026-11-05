Detuvieron a "El Loco" Castro: llevaba un vodka y una pistola 9 mm cargada

El sujeto de 32 años intentó escapar de la Policía. Hubo momentos de tensión con vecinos

Un operativo de prevención del personal policial de la Departamental N.º 1 terminó con la detención de un sujeto armado y violento en el corazón del barrio Los Andes. Se trata de Erick Castro, alias "El Loco", quien caminaba por la vía pública consumiendo alcohol y ocultando entre sus prendas un arma de guerra lista para disparar.

El hecho se registró durante la patrulla de rutina realizada por efectivos a bordo del móvil Iveco 4 encabezados por el cabo Hernán Rivero y los agentes Carla Montenegro y Francisco Contreras en la intersección de calles Greco y Saavedra.

Persecución, palpado de urgencia y arma secuestrada Al notar la presencia de la unidad policial, Castro, que llevaba una botella de vodka en la mano, intentó darse a la fuga corriendo por las arterias del barrio. Sin embargo, el rápido accionar de los uniformados permitió interceptarlo a los pocos metros.

Durante la requisa preventiva de urgencia, los efectivos confirmaron la sospecha: el sospechoso llevaba escondida en la cintura una pistola marca Bersa modelo Thunder 9 milímetros, abastecida y en condiciones de uso.

Hostilidad en el lugar y traslado de emergencia A los pocos minutos de la aprehensión, el clima en el barrio Los Andes comenzó a tornarse convulso e hostil hacia las fuerzas de seguridad, con agresiones que pusieron en riesgo tanto a los policías como al propio detenido.