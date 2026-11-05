    • 5 de noviembre de 2026 - 14:56

    Pocito: golpeó a su madre cuando intentaba separar una pelea con su hermano y recibió 6 meses de cárcel

    Fue condenado mediante un juicio abreviado por agredir a su madre en una vivienda del barrio Las Piedritas II, en Pocito.

    IMAGEN ILUSTRATIVA.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre que golpeó a su propia madre cuando intentaba separar una pelea familiar fue condenado a seis meses de prisión efectiva en San Juan. El episodio ocurrió en una vivienda del barrio Las Piedritas II, en Pocito, y terminó con la intervención policial luego de que dos mujeres de la familia alertaran al 911.

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    El condenado fue identificado como Antonio Ricardo Araya, quien el 1 de noviembre, alrededor de las 9:35, protagonizó una discusión con su hermano. Según la investigación, el hombre se encontraba en estado de ebriedad cuando comenzó el enfrentamiento.

    En medio de la pelea, su madre, de apellido Martínez Zárate, intervino para intentar separarlos, pero terminó siendo agredida por su propio hijo, quien le dio un golpe en la frente. Como consecuencia, sufrió lesiones leves, con un tiempo estimado de curación de cuatro días.

    Tras el episodio, la madre y la hermana de Araya solicitaron ayuda a través del 911. Efectivos de la Comisaría 7ma llegaron al domicilio y detuvieron al agresor cerca de las 9:50, cuando todavía se encontraba en situación de flagrancia.

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    La causa avanzó por el Procedimiento Especial de Flagrancia. Durante la audiencia realizada el 3 de noviembre, las partes acordaron resolver el caso mediante un juicio abreviado.

    De esta manera, Araya recibió una pena de seis meses de prisión efectiva por lesiones leves agravadas por el vínculo. Además, la Justicia lo declaró reincidente y ordenó que permanezca en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, con alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial.

    La investigación estuvo a cargo del fiscal Nicolás Eduardo Alvo López. La audiencia fue presidida por la jueza de Flagrancia María Gema Guerrero, mientras que la defensa del condenado fue ejercida por el defensor oficial Carlos Reiloba.

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