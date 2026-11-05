    • 5 de noviembre de 2026 - 10:06

    Murió una beba en Santa Lucía: su padre la llevó a una comisaría sin signos vitales y no lograron reanimarla

    El joven padre llegó a la Subcomisaría Santa Lucía Este con la pequeña en brazos, sin signos vitales.

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    Una tragedia conmovió este jueves a Santa Lucía. Pasadas las 6:30, un joven padre llegó a la guardia de la Subcomisaría Santa Lucía Este pidiendo ayuda. Llevaba en brazos a su beba de un mes y 15 días de vida, que ya no tenía signos vitales.

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    Ante el cuadro, los efectivos policiales comenzaron de inmediato a practicarle maniobras de primeros auxilios. Sin embargo, pese al esfuerzo sostenido, no lograron reanimarla.

    Con urgencia, la Policía montó un operativo para abrir paso y trasladar a la beba y a sus padres al Hospital Rawson. Allí, la pequeña fue asistida de urgencia por profesionales de la salud, pero la médica solo pudo constatar su fallecimiento.

    El caso quedó en manos de la UFI Delitos Especiales. En principio, se dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para determinar la causa de la muerte y descartar situaciones irregulares.

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