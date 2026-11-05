Murió una beba en Santa Lucía: su padre la llevó a una comisaría sin signos vitales y no lograron reanimarla

El joven padre llegó a la Subcomisaría Santa Lucía Este con la pequeña en brazos, sin signos vitales.

Una tragedia conmovió este jueves a Santa Lucía. Pasadas las 6:30, un joven padre llegó a la guardia de la Subcomisaría Santa Lucía Este pidiendo ayuda. Llevaba en brazos a su beba de un mes y 15 días de vida, que ya no tenía signos vitales.

Ante el cuadro, los efectivos policiales comenzaron de inmediato a practicarle maniobras de primeros auxilios. Sin embargo, pese al esfuerzo sostenido, no lograron reanimarla.

Con urgencia, la Policía montó un operativo para abrir paso y trasladar a la beba y a sus padres al Hospital Rawson. Allí, la pequeña fue asistida de urgencia por profesionales de la salud, pero la médica solo pudo constatar su fallecimiento.