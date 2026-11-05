Murió aplastada por un pallet de cemento

Una mujer santiagueña de 83 años murió en Salta luego de que varias bolsas de cemento cayeran desde un camión e impactaran contra el automóvil en el que viajaba junto a otros tres integrantes de su familia.

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El trágico episodio ocurrió sobre la ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 135, en la zona de Osma . Por causas que todavía se investigan, parte de la carga del transporte se desprendió y cayó sobre el vehículo particular, rompiendo el parabrisas y afectando a sus ocupantes.

En el automóvil viajaban el conductor, una mujer de 29 años y dos adultos mayores de 83 y 87 años, todos oriundos de Santiago del Estero . A raíz del impacto, los cuatro sufrieron lesiones y necesitaron asistencia médica.

En primera instancia, una ambulancia de La Viña que circunstancialmente circulaba por el lugar intervino en la emergencia. Posteriormente, personal sanitario de El Carril trasladó a los heridos para recibir atención.

Pese a las tareas de asistencia médica, la mujer de 83 años falleció en el hospital . Según versiones de los Bomberos que participaron del operativo, la víctima habría sufrido una asfixia severa como consecuencia de la inhalación masiva de cemento .

La investigación quedó en manos de la fiscal Florencia Díaz, bajo la carátula provisoria de homicidio culposo en accidente de tránsito.

Por su parte, el comisario Cristian Aguilera informó que los controles de alcoholemia realizados a los conductores de ambos vehículos dieron resultado negativo.

Ahora, la Justicia aguarda los resultados de las pericias médicas y accidentológicas para establecer las circunstancias en las que se desprendió la carga del camión y determinar las eventuales responsabilidades por el siniestro.