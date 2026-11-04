Murió Daniel Bifulco, el inolvidable "Jaimito" de Videomatch: lo encontraron sin vida en su casa

El mundo del espectáculo argentino quedó conmocionado este miércoles por la muerte de Daniel Bifulco , recordado por haber sido uno de los integrantes de “Los Jaimitos”, el popular trío humorístico que marcó una época en Videomatch junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. El actor fue encontrado sin vida en su vivienda durante las últimas horas.

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Bifulco tenía 56 años y, según las primeras informaciones difundidas por el periodista Pablo Layús, habría sufrido un infarto. Sin embargo, hasta el momento no se conoció un parte médico que confirme oficialmente la causa de su fallecimiento.

Daniel Bifulco alcanzó gran popularidad durante los años de Videomatch, el histórico programa conducido por Marcelo Tinelli. Junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta integró “Los Jaimitos”, un trío que interpretaba a tres chicos traviesos y adaptaba canciones infantiles con letras cargadas de humor, doble sentido y referencias a temas de actualidad.

El sketch se convirtió en uno de los segmentos reconocibles del ciclo y acompañó durante varios años una de las etapas de mayor audiencia del programa. Bifulco quedó especialmente identificado con el personaje y continuó vinculado al humor y al teatro después de su paso por la televisión.

El grupo incluso había tenido un reencuentro durante el Mundial 2026 , cuando Bifulco, Peña y Vagoneta volvieron a aparecer juntos en el programa especial de Marcelo Tinelli para Infobae Mundial. Allí recuperaron el estilo de Los Jaimitos con una nueva canción y sus habituales bromas.

Daniel Bifulco integró Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta y había vuelto a reunirse con ellos durante el Mundial 2026.

Preparaba una nueva temporada teatral

La muerte ocurrió además cuando Bifulco tenía nuevos proyectos laborales. En las últimas horas había compartido en sus redes sociales que formaría parte de la temporada de verano 2027 en Mar del Plata con la obra La Magia de la Risa, junto a Pablo Cabaleiro, conocido como “El Mago Sin Dientes”, y otros humoristas.

A lo largo de su carrera también participó en diferentes producciones teatrales y televisivas, entre ellas Juntos y revueltos, Roberto Peña en Show y Noche de Peña. En 2009 formó parte además del programa Paraíso Terrenal, emitido por Canal 13.

La noticia de su fallecimiento comenzó a circular durante la mañana de este miércoles y generó numerosas reacciones entre quienes lo recordaban por una de las etapas más populares de Videomatch. Por el momento, no se difundieron más precisiones oficiales sobre las circunstancias de su muerte.