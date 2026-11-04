Murió Roberto Carlos Mulauka: el espeluznante desenlace

Permanecía internado luego de haber quedado atrapado en un incendio de su vivienda.

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Tras permanecer varios días internado en el hospital Ramón Madariaga de Posadas, murió en la mañana de este martes, Roberto Carlos Mulauka, de 51 años. El sujeto había ingresado el pasado 30 de octubre con graves quemaduras, producidas durante el incendio de su vivienda en Leandro N. Alem. El fuego se habría originado por una vela que dejó encendida, ya que no contaba con energía eléctrica.

El hecho ocurrió en la noche del viernes 30 de octubre, en la zona de Vélez Sarsfield. En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Primera y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron para controlar el incendio.

A raíz de las lesiones, el hombre fue trasladado al Hospital Madariaga, donde permaneció internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.