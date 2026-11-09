El Clan de la Viuda Negra: con cambios de abogados, los imputados buscan la libertad condicional

La causa conocida como image , que tiene como principal investigada a Carina Fernanda Godoy, sumó novedades en su frente judicial. Varios de los imputados buscan revertir las medidas cautelares que pesan sobre ellos y conseguir condiciones de detención más favorables, en una audiencia de impugnación que comenzó el viernes y continuará este miércoles.

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La instancia estuvo encabezada por el juez de impugnación Eduardo Raed, pero debió pasar a un cuarto intermedio luego de un planteo del fiscal de impugnación Daniel Galvani. El representante del Ministerio Público Fiscal manifestó que solamente había recibido la notificación de la revocación de la detención de algunos de los imputados, por lo que no contaba con la información completa para responder los planteos de las defensas.

Ante esa situación, Raed resolvió reprogramar la audiencia para este miércoles, con el objetivo de que Fiscalía sea notificada de la totalidad de los casos y pueda ejercer su derecho a responder los pedidos.

Tres de los imputados (desde el Penal), el juez, el fiscal y los dos nuevos abogados asistieron a la audiencia por Zoom.

Otro de los datos que dejó la audiencia fue la aparición de nuevos abogados en el expediente. La doctora Filomena Noriega asumió la representación de Sofía Aguilera, mientras que el letrado Gustavo González también se incorporó a la estrategia defensiva.

De esta manera, ya no todos los integrantes del grupo estarán representados por una defensa conjunta, como ocurría hasta ahora con los abogados Gustavo De La Fuente y Franco Vázquez.

La división de las defensas se produce en un momento clave de la investigación, cuando los acusados intentan modificar las condiciones en las que atraviesan el proceso penal y algunos buscan recuperar la libertad o acceder a medidas menos restrictivas.

Las primeras domiciliarias del Clan de la Viuda Negra

El reclamo por mejores condiciones de detención ya había tenido un resultado favorable para tres mujeres imputadas. En una audiencia anterior, la jueza Verónica Chicón concedió el arresto domiciliario a Rocío Belén Solar, Camila Araya y Carla de Lourdes Elizondo Díaz.

Solar y Araya son hijas de Carina Godoy. Entre los argumentos que valoró la magistrada estuvieron las circunstancias personales de cada una: Rocío está embarazada y Camila padece una enfermedad crónica. Elizondo Díaz también obtuvo el beneficio por su situación particular.

Franco Vázquez, Gustavo De La Fuente y Matías Quiroga, encarnaban la defensa conjunta del clan. Ahora algunos acusados prefirieron abrirse de esa estrategia.

La investigación, impulsada por el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari, apunta a una presunta organización que habría aprovechado vínculos de confianza con adultos mayores vulnerables para acceder a sus cuentas bancarias, gestionar créditos y avanzar sobre sus bienes y propiedades.

Con la continuidad de la audiencia prevista para este miércoles, las defensas tendrán una nueva oportunidad de insistir con sus planteos. La resolución que adopte la Justicia será determinante para establecer si otros integrantes del grupo consiguen modificar sus medidas cautelares. Por ahora, la investigación sigue abierta y los beneficios otorgados no modifican las imputaciones.