    • 8 de noviembre de 2026 - 20:52

    Cinco monjas se dirigían a Luján a ver al Papa León XIV y sufrieron un violento vuelco en la Ruta 188

    El accidente ocurrió a la altura del partido bonaerense de General Pinto tras la reventadura de un neumático. Las cinco religiosas resultaron politraumatizadas, pero se encuentran fuera de peligro. Dos de ellas fueron hospitalizadas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un dramático siniestro vial tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 238 en el partido de General Pinto, provincia de Buenos Aires, cuando un utilitario en el que viajaban cinco monjas volcó tras sufrir un desperfecto mecánico. Las religiosas se trasladaban con destino a la ciudad de Luján para participar de las actividades oficiales de la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina.

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    De acuerdo con el informe oficial brindado por la Zona Vial Operativa VIII de Junín, el accidente se desencadenó producto de la rotura de uno de los neumáticos del vehículo. La conductora, identificada como Silvia Susana Berronda (52), perdió el control de la Renault Kangoo blanca en la que se desplazaban, lo que provocó que el rodado diera un vuelco y terminara acostado sobre su flanco derecho sobre la cinta asfáltica.

    Junto a Berronda viajaban otras cuatro integrantes de la comunidad religiosa: Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue. Tras la llegada de las ambulancias y el personal de emergencias, los médicos constataron que las cinco ocupantes sufrieron politraumatismos de diversa consideración, aunque afortunadamente ninguna presentó heridas con riesgo de vida. Debido a la gravedad de los golpes y cortes de menor consideración, dos de las mujeres debieron ser derivadas a un centro de salud local para ser sometidas a estudios complementarios y curaciones.

    En el lugar del siniestro trabajó personal policial de la localidad de Coronel Granada en conjunto con efectivos del Destacamento Vial de General Pinto, quienes desplegaron un operativo para encauzar el tránsito en la zona y permitir el trabajo de los peritos en la escena.

    Las actuaciones judiciales quedaron a cargo del Destacamento policial de Coronel Granada, bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) descentralizada de General Pinto, que caratuló el hecho para determinar las responsabilidades del caso.

    El hecho causó conmoción en la previa del arribo del Sumo Pontífice a la Basílica de Luján programado para este miércoles, uno de los puntos centrales de su agenda oficial por el país antes de continuar su gira internacional hacia Uruguay y Perú.

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