    • 8 de noviembre de 2026 - 12:39

    Susto y desesperación: una bebé de 10 días se ahogó y fue salvada por bomberos

    El dramático episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo en calle Perón y Callejón Carrión.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un momento de desesperación se vivió durante la madrugada de este domingo en San Juan, cuando una bebé de apenas 10 días sufrió un episodio de ahogamiento con leche y necesitó asistencia de urgencia. La rápida intervención de dos efectivos de Bomberos fue clave para estabilizarla y permitir su posterior traslado al hospital.

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    De acuerdo con la información difundida por Relaciones Policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 2.22 en la intersección de calle Perón y Callejón Carrión. Hasta allí llegó la mamá de la pequeña, una joven de 18 años oriunda del barrio 2 Acequias, quien manifestó que su hija se había ahogado con leche.

    Ante la situación, los efectivos del Destacamento N° 6, el cabo Leonel Lencina y el agente Enzo Vargas, intervinieron rápidamente y le realizaron los primeros auxilios a la recién nacida. Gracias a la asistencia, lograron estabilizarla en las instalaciones del destacamento.

    Posteriormente, arribó una ambulancia departamental a cargo del enfermero Jairo Muro, quien trasladó a la bebé a un centro de salud para que recibiera atención médica.

    Según el parte policial, al momento de ser trasladada la pequeña ya se encontraba estable.

    La rápida respuesta de los bomberos y del personal sanitario permitió asistir a la recién nacida en una situación de extrema urgencia y llevar tranquilidad en medio del desesperante momento que atravesó su familia.

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