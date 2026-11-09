Se conocieron nuevos detalles sobre la escena del crimen de Nancy Godoy

El fiscal Javier Mosquera, uno de los encargados de investigar el femicidio de Nancy Godoy, la maestra rural de 52 años asesinada en Corrientes, reveló este lunes nuevos detalles sobre el lugar donde los investigadores creen que ocurrió el crimen. Se trata de una especie de “camastro de juncos aplastados”, ubicado a unos 10 o 15 metros del sector donde fue encontrado el cuerpo de la docente el pasado 28 de octubre.

Robó 50 cajones de cerveza y hasta sillones de un local en Jáchal: pasará más de dos años en prisión

Femicidio de Nancy Godoy: encontraron la mano amputada, la escena del crimen y una foto clave en su celular

Durante una entrevista con Radio Sudamericana, el funcionario judicial explicó que el hallazgo se produjo el viernes, cuando regresaron al paraje El Malezal para realizar un nuevo rastrillaje. La disminución del nivel del agua respecto de los días anteriores modificó las condiciones del terreno y permitió identificar nuevas evidencias.

Según detalló, los investigadores encontraron una formación circular de juncos aplastados, rodeada de vegetación que conservaba su posición habitual. Mosquera aclaró que, aunque utilizó el término “camastro”, no se trataba de una cama, sino de una superficie donde la vegetación había quedado aplastada. Los peritos comenzaron a tomar muestras para determinar si se trataba del lugar donde Godoy había sido atacada.

La principal hipótesis de los investigadores es que el crimen ocurrió en ese mismo sector, a la intemperie, y que posteriormente el cuerpo fue trasladado hasta una zona de mayor profundidad.

“Estoy casi seguro que el lugar que encontramos es la escena primaria y que lo que se encontró antes de los restos de Nancy, el bolso y las botas, es una escena de descarte posterior o donde se tiró el cuerpo”, afirmó Mosquera.

En ese sentido, los investigadores distinguen dos lugares: la presunta escena primaria del crimen, donde habría ocurrido el asesinato, y una segunda escena, donde creen que fue descartado el cadáver.

Consultado sobre por qué habrían trasladado el cuerpo unos metros, Mosquera sugirió que la intención pudo haber sido ocultarlo en una zona de mayor profundidad. “Probablemente lo que haya ocurrido es que en el descarte lo tiraron en una zona de agua, de mucha profundidad”, explicó.

Para el Fiscal Javier Mosquera el lugar donde hallaron a Nancy Godoy es una escena de descarte y no el lugar donde la mataron

Por qué no habían encontrado antes la escena del crimen

Uno de los aspectos que desarrolló Mosquera fue la dificultad que presenta el terreno donde se produjo el hallazgo. Se trata de una zona de bañados, barro, juncales y vegetación densa, cuyo aspecto cambia constantemente según el nivel del agua.

“El día del encuentro de los restos cadavéricos había mucha más agua en profundidad que el día viernes, cuando hallamos estas otras evidencias”, explicó el fiscal.

En ese sentido, señaló que las variaciones del terreno dificultaron los procedimientos y obligaron a los investigadores a regresar al lugar en distintas oportunidades. “De un día para el otro cambia la superficie y la cantidad de agua en el bañado. Eso, obviamente, juega en contra de la investigación”, indicó.

Mosquera también describió cómo se desarrolló el último rastrillaje. Entre ocho y diez policías debieron revisar minuciosamente el fondo del bañado, sumergiendo los brazos en sectores donde el agua alcanzaba entre 40 y 50 centímetros de profundidad.

El fiscal, que lleva 15 años de trayectoria en el Poder Judicial, reconoció que nunca había enfrentado una investigación con características semejantes. “Es la primera vez que veo algo tan cambiante y tan complicado para llegar a un resultado final positivo”, sostuvo.

Durante esos procedimientos, además de las muestras tomadas del camastro, los investigadores recuperaron prendas de vestir, una hebilla con cabellos y restos humanos. Entre los elementos hallados había un pantalón con tajos y la presunta mano izquierda amputada de la víctima. Todo el material fue preservado para realizar los correspondientes análisis.

Mosquera señaló que las muestras obtenidas del juncal también fueron enviadas al Instituto Médico Forense para determinar si existen evidencias que permitan confirmar que se trata de la escena primaria del homicidio.

Las pericias pendientes y la situación de los detenidos

Pese a los avances de los últimos días, Mosquera advirtió que todavía es prematuro considerar esclarecido el femicidio.

“Se han logrado muchos avances, pero con el nuevo código, una investigación penal preparatoria tiene una duración de un año, durante el cual el Ministerio Público puede investigar”, explicó. “Se está avanzando a paso firme, pero sería muy aventurero de mi parte decir que llegamos al esclarecimiento”, sumó.

El fiscal indicó que todavía resta incorporar los resultados de las pericias telefónicas, los estudios forenses y los análisis de las últimas evidencias recuperadas.

También evitó confirmar si los investigadores consideran cerrado el círculo de sospechosos. “Todavía queda mucha evidencia en análisis para determinar concretamente qué conducta desplegó cada uno de los encartados”, sostuvo.

Actualmente, cinco personas permanecen detenidas en el marco de la causa. Cuatro están imputadas por el asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, donde funciona la escuela en la que trabajaba la víctima; Rosa Leguizamón, quien la vio por última vez; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.

Los tres hombres están acusados de femicidio, mientras que la mujer fue imputada por homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.