Jáchal abrió la 65ª Fiesta Nacional de la Tradición con una noche cargada de emoción y raíces

Jáchal volvió a vestirse de fiesta. Con el sentimiento de sus raíces bien presente y el orgullo de mantener vivas sus costumbres, anoche comenzó la 65ª edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, una celebración que año tras año reúne a generaciones enteras alrededor de la cultura, la música y las expresiones más profundas de la identidad jachallera.

Orrego anunció una segunda etapa en la Ruta 150: serán 60 kilómetros renovados entre Iglesia y Jáchal

La Plaza General San Martín se convirtió en el punto de encuentro de vecinos y visitantes que llegaron para compartir una apertura cargada de simbolismo y emoción. Uno de los momentos centrales fue el tradicional ingreso del Patrono San José, una ceremonia que forma parte del corazón de esta celebración y que representa la fe y las raíces de todo un pueblo.

La fiesta continuó con el color y la alegría de las danzas folclóricas, el paso de las agrupaciones gauchas, la presencia de carros antiguos y la participación de las candidatas a Paisana, quienes también forman parte de una tradición que se transmite de generación en generación.

La música tuvo un lugar especial en esta primera noche, con la presentación de destacados artistas y un cierre esperado a cargo de Las Voces de Orán, que le pusieron su sello a una jornada de celebración popular.

Con 65 ediciones de historia, la Fiesta Nacional de la Tradición es mucho más que un evento cultural para Jáchal: es una expresión de pertenencia, un homenaje a quienes construyeron sus costumbres y una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan y abracen el legado de sus antepasados.

Una vez más, Jáchal abrió sus puertas para celebrar aquello que lo identifica. Porque mientras haya música, gauchos, danzas y un pueblo dispuesto a honrar su historia, la tradición seguirá viva.

La Fiesta continuará el fin de semana próximo

La programación del viernes 13 de noviembre tendrá una extensa propuesta artística, con representantes locales, provinciales y nacionales que reunirá al Ballet Folklórico Raíces del Norte, Grupo Raíces, Leyla Bustos y Perico Luna, Canto 4, Ballet Jáchal, Periferia Folk, Juanjo Abregú, El Sietecincuenta, Labriegos, Telkara, Lechu García, Dúo Díaz Heredia y Christian Herrera, quien tendrá a su cargo el cierre de la segunda noche. La jornada también incluirá la apertura oficial y el saludo de la Paisana Nacional de la Tradición.

El sábado 14 será el turno de la última gran noche, que tendrá uno de los momentos más esperados y representativos de la celebración: la Escenificación del Fogón de los Arrieros, una puesta que recupera la historia y las raíces de Jáchal y que se convirtió en uno de los símbolos más importantes de esta fiesta.

La previa tendrá las presentaciones de Dani Posse, Los Aballay, Ballet Recuerdos de Mi Tierra y Tres para Cuyo. En la grilla central estarán el Ballet Municipal Luis Tello, Takú, Dúo Ruarte Molina, Melteki, Laura Castro, Instituto Coreográfico Modern Dance, Los Lucero de Jáchal, Soledad, Hermanos Godoy, Voces del Norte y Agustín González. El cierre artístico estará a cargo de Sergio Galleguillo, uno de los referentes del folklore y la música popular.

LOS PRECIOS PARA DISFRUTAR DE LAS DOS NOCHES

Con una programación que promete convocar a una gran cantidad de público, la organización también dio a conocer los valores de las entradas y las diferentes alternativas para ubicarse dentro del Anfiteatro Buenaventura Luna.

La entrada general para el sector libre costará $10.000 el viernes y $20.000 el sábado. Esta modalidad permite acceder al espacio general y al patio de comidas, pero no incluye el ingreso a las gradas. Para los jubilados, el valor será de $6.000 durante ambas jornadas.

Quienes prefieran una ubicación con silla asignada podrán optar por el Sector Azul, que comprende las gradas 1 a 4. El precio será de $15.000 para el viernes y $30.000 para el sábado, con entrada y silla incluidas.

También habrá alternativas para familias y grupos de amigos. En el Sector Dorado, que comprende las gradas 5 a 9, el tablón familiar para ocho personas costará $120.000 el viernes y $240.000 el sábado. La mesa para cuatro personas tendrá valores de $60.000 y $120.000, respectivamente.

En el Sector Verde, correspondiente a las gradas 10 a 14, el tablón para ocho personas tendrá un costo de $100.000 el viernes y $200.000 el sábado. Por su parte, la mesa familiar para cuatro personas costará $50.000 y $100.000, según la jornada elegida.

A esos valores se suma el estacionamiento, que tendrá un costo de $4.000 por jornada.

DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS

Las localidades se pueden adquirir de manera presencial en el Edificio Municipal y en la Oficina de Turismo, con atención durante la mañana y la tarde.

También está habilitada la venta online a través de la plataforma Avantti, en www.avantti.com.ar.

Con dos noches de grandes artistas, propuestas para toda la familia y el tradicional Fogón de los Arrieros como protagonista, Jáchal se prepara para volver a celebrar su historia. Una fiesta que trasciende los escenarios y que, después de 65 ediciones, sigue siendo un punto de encuentro para mantener vivas las raíces y el orgullo de todo un pueblo.