La revancha personal de Mariela León: tras una primera experiencia compleja, representará a San Juan en el Concurso Emprendimiento Argentino

Mariela León es sin duda ejemplo de resiliencia y sinónimo de fortaleza. No todas las noticias que recibió a lo largo de su vida fueron positivas, pero no dejó que ello afectara su integridad y las ganas de seguir luchando. Una enfermedad le abrió las puertas a la cosmética natural y casi sin proyectarlo, logró un crecimiento más que importante. Ahora, será una de las tres representantes que llegará a la instancia nacional del Concurso Emprendimiento Argentino , donde representará a San Juan.

Juguetes interactivos, cosmética natural e IA apuntada a la seguridad de trabajadores, los elegidos para representar a San Juan a nivel nacional

Biodena ( @biodena.oficial ) es el nombre del emprendimiento de Mariela que ganó en la subcategoría Crecimiento y Expansión, destacando la vinculación del conocimiento científico con el trabajo de productores rurales, promoviendo la trazabilidad, el aprovechamiento responsable de los recursos y el agregado de valor en origen.

“Nace cuando decidí dejar de lado lo que son los productos químicos. Me enfermé y tuve que dejar de lado todo lo que fuera químico y nocivo, así empezó el camino de hacer mi propia cosmética. Todo nació con una batidora en mi cocina” , comenta entre risas Mariena el contacto con DIARIO DE CUYO mientras recuerda los inicios del emprendimiento, hace alrededor de unos diez años. Fue precisamente un diagnóstico de cáncer de vejiga y la recomendación médica de dejar de lado cualquier tipo de producto que contuviera químicos o derivados.

El gran cambio que marcó el rumbo de la marca de cosmética natural se dio un par de años después de la elaboración de los primeros productos, cuando Mariela descubrió que el aceite de jarilla que le enviaban de Buenos Aires era producido con plantas que extraían de cuyo. “Ahí fue cuando comenzamos a apuntar al uso de insumos propios. Conocimos productores de Iglesia, con quienes comenzamos a charlar para producir nuestros insumos acá y armamos un consorcio de aromáticas”, explicó la emprendedora.

Así, Biodena comenzó a desarrollar su actividad en un ecosistema de tres nodos. El primero está enfocado en la producción de insumos y aceite esenciales para la elaboración de los productos, usando plantas nativas de la provincia y apostando al desarrollo de productores locales. El segundo aborda la ciencia y la tecnología en los productos que desarrollan, con una trazabilidad que hace el diferencial en comparación al resto de la oferta existente en cosmética natural convencional. El tercer nodo es la comercialización, donde se combinan estrategias de ventas minoristas, mayoristas, online y el desarrollo de una red de “Bioasesoras” que venden el producto en todo el país, generando un ingreso extra para cada vendedora.

El salto de la mano del streaming nacional y la revancha en el Concurso Emprendimiento Argentino

Desde los inicios de Biodena hasta la fecha, la marca no ha parado de crecer y de marcar un diferencial. Sin embargo, Mariela reconoce que el punto que marcó un momento hito para la trayectoria del emprendimiento se dio hace dos años, cuando Andreani junto al canal de streaming Olga lanzó una “Liga de Emprendedores”, certamen que ganó.

“Ganamos un millón de pesos en envío y fue un enorme apoyo, una inyección de vitamina tremenda, ya que nos llevó a tener mucha exposición y comenzamos a vender en todo el país”, sostiene.

Con la exposición lograda a nivel nacional y un mayor reconocimiento de la marca, Mariela sentía el impulso de seguir creciendo y en ese camino de lograr más decidió el año pasado presentarse al Concurso Emprendimiento Argentino. Sin embargo, la experiencia no fue la mejor.

Sobre aquel momento, recuerda: “Nos presentamos y quedamos finalistas. Por diferentes motivos cuando fui a concursar me ‘abataté’, se me nubló el cerebro y perdí todo el speach. Terminé un poco sentida por mi actuar, por no haber ganado”.

Lejos de dejar que aquella experiencia la condicione, este año dejó las dudas de lado y decidió darse una segunda oportunidad. Confía en el potencial de su proyecto y todo lo que puede crecer, pero necesitaba su revancha personal. “No me imaginaba quedar elegida. Cuando nos avisaron que habíamos quedado seleccionado me quedé paralizada. Haber sido seleccionada por segunda vez significaba que habían visto algo. El fin último es poder mostrar lo que uno hace y que se note el trabajo porque lleva mucho trabajo por detrás, muchas manos”, asegura.

Ahora todos los esfuerzos están puestos en la defensa del proyecto que deberán realizar el 19 y 20 de noviembre en la instancia nacional que se celebrará en Buenos Aires. La intención, en caso de ganar, es poder avanzar en el desarrollo de un protector solar facial que acompañe a la salud de la piel. Para ello necesitan realizar estudios especiales en Brasil, y el dinero del premio se destinaría para ello, además de mejorar las instancias productivas.

“Uno lo va dimensionando con el paso del tiempo. Hasta hace dos años atrás jamás me imaginé en el lugar en que estoy ahora”, concluyó Mariela León.