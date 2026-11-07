    • 7 de noviembre de 2026 - 09:58

    Una por una, las líneas de colectivos de RedTulum que cambian su recorrido desde este sábado

    Los cambios surgen de un análisis técnico de conectividad y cobertura del servicio. Alcanzan a las líneas 321, 363, 345, 340 y 3, y se evaluarán según la respuesta de los usuarios.

    Red Tulum.

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    El Ministerio de Gobierno informó la modificación parcial de cinco recorridos del transporte público de colectivos de RedTulum. Los nuevos trazados comenzarán a funcionar este sábado 7 de noviembre.

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    Los cambios fueron realizados a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum bajo pautas de razonabilidad, efectividad y racionalidad. Tendrán un período de prueba de 60 días, para evaluar su impacto y determinar si responden a las necesidades de movilidad de la población.

    Los nuevos trazados surgen de un análisis técnico de la cobertura del sistema, que incluyó relevamientos territoriales, reuniones con empresas de transporte y el estudio de los reclamos enviados por los usuarios a través de los canales oficiales. El equipo técnico también evaluó la conexión de distintos sectores con establecimientos educativos, instituciones y servicios esenciales, para lo cual consideró las secciones catastrales y los principales destinos de cada zona. Entre los puntos analizados figuran hospitales, municipios, áreas comerciales y el microcentro, además de la cercanía de los barrios con clínicas, plazas, escuelas, centros comerciales, cementerios e iglesias.

    Las líneas alcanzadas son cinco. La línea 321, que va de Capital a 9 de Julio, modificará parcialmente su recorrido por Gilberto Sánchez, Diagonal San Martín y Bilbao, para luego retomar el trazado habitual. La línea 363 variará su paso por La Plata, Calle 12, Santa Fe, Malvinas Argentinas y nuevamente La Plata, antes de continuar por su recorrido de siempre.

    La línea 345 cambiará parcialmente su trayecto por Independencia y Rawson, y después volverá al trazado habitual. La línea 340 modificará su recorrido por Juan José Bustos, Fray M. Esquiú, Paula Albarracín de Sarmiento, P. Mario Ianelli y Cabot, y volverá a Juan José Bustos para seguir por su ruta habitual. Por último, la línea 3, que une Capital con Caucete, pasará por Galvarini, Juan José Bustos, San Luis, Avellaneda, Rioja y Catamarca, para retomar luego su trazado habitual.

    Los cinco recorridos con modificaciones

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