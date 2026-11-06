RedTulum modifica el recorrido de cinco líneas de colectivos desde este sábado: el detalle zona por zona

A partir de este sábado 7 de noviembre, el sistema de transporte público de la provincia implementará la modificación parcial en los itinerarios de cinco líneas de colectivos. La medida, impulsada por el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, busca optimizar la conectividad con establecimientos educativos, hospitales, zonas comerciales y centros de servicios esenciales.
Según explicaron desde el organismo oficial, los nuevos esquemas responden a un análisis técnico de la cobertura territorial, reuniones de trabajo con las empresas concesionarias del servicio y el estudio de los reclamos y sugerencias elevados por los propios pasajeros a través de las vías de contacto oficiales.
Asimismo, las autoridades informaron que los nuevos trayectos se pondrán en marcha bajo un período de prueba de 60 días, lapso en el cual se evaluará el impacto real en la movilidad de los vecinos para definir su consolidación definitiva.
La línea por línea: cómo quedan los nuevos trayectos
Los ajustes en los recorridos afectan a unidades que conectan la Capital con distintos departamentos de la provincia:
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Línea 363: Realizará un desvío parcial por calles La Plata, Calle 12, Santa Fe, Malvinas Argentinas y nuevamente La Plata, desde donde continuará con su trayecto regular.
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Línea 340: Transitando por Juan José Bustos, el colectivo ingresará por Fray M. Esquiú, retomará Juan José Bustos, continuará por Paula Albarracín de Sarmiento, P. Mario Ianelli, Cabot y saldrá nuevamente a Juan José Bustos para seguir su curso habitual.
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Línea 3 (Capital hacia Caucete): Ajustará su recorrido pasando por Galvarini, Juan José Bustos, San Luis, Avellaneda, Rioja y Catamarca, empalmando posteriormente con su trazado original.
Desde la Coordinación de RedTulum recordaron a los usuarios que las actualizaciones y el mapa detallado de las paradas se podrán consultar de manera directa a través de la aplicación oficial del servicio en dispositivos móviles.