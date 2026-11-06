RedTulum modifica el recorrido de cinco líneas de colectivos desde este sábado: el detalle zona por zona

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, dispuso ajustes en los trazados de las líneas 3, 321, 363, 345 y 340

A partir de este sábado 7 de noviembre, el sistema de transporte público de la provincia implementará la modificación parcial en los itinerarios de cinco líneas de colectivos. La medida, impulsada por el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, busca optimizar la conectividad con establecimientos educativos, hospitales, zonas comerciales y centros de servicios esenciales.

Según explicaron desde el organismo oficial, los nuevos esquemas responden a un análisis técnico de la cobertura territorial, reuniones de trabajo con las empresas concesionarias del servicio y el estudio de los reclamos y sugerencias elevados por los propios pasajeros a través de las vías de contacto oficiales.

Asimismo, las autoridades informaron que los nuevos trayectos se pondrán en marcha bajo un período de prueba de 60 días, lapso en el cual se evaluará el impacto real en la movilidad de los vecinos para definir su consolidación definitiva.

La línea por línea: cómo quedan los nuevos trayectos Los ajustes en los recorridos afectan a unidades que conectan la Capital con distintos departamentos de la provincia: