Pocito: Bodas de Plata del festival escolar realizado por docentes y padres para afrontar gastos de la escuela

Es el Festival de Amistad y Sabores que desde hace 25 años realiza la comunidad educativa de la Escuela Antonino Aberastain, en Pocito.

Se viene la edición Nº 25 del Festival de Amistad y Sabores, de la Escuela Antonino Aberastain, en Pocito.

Pocito se prepara para disfrutar del festival escolar que nació hace 25 años y que se instaló en la agenda de eventos tradicionales en el departamento. Es el Festival de Amistad y Sabores, organizado por docentes y padres de la Escuela Antonino Aberastain para hacer frente a obras menores en el edificio escolar y brindar mejores servicios a los alumnos.

Una comunidad educativa unida y con un mismo fin común, importantísimos premios por un número contribución de bajo costo, y recaudación de fondos para mejorar las instalaciones edilicias de la escuela y los servicios para los alumnos son las premisas con las que nació el Festival de Amistad y Sabores, de la Escuela Antonino Aberastain, y que se mantuvieron intactas a lo largo de 25 años.

Y así podrá observarse el próximo sábado 14 de noviembre cuando se realice una nueva edición del festival y la celebración de sus Bodas de Plata. En esta ocasión, habrá 6 grandes premios (desde una cena navideña completa para la familia hasta todos los elementos indispensables para disfrutar del jardín de la casa) que se sortearán entre quienes adquieran los número que tienen un valor de $2.000.

Un evento que suma voluntades en Pocito Griselda González, actual directora de la Escuela Antonino Aberastain, recordó que este festival nació con la necesidad de recaudar fondos para encarar algunas obras menores en el edificio escolar y renovar o adquirir equipamiento. ‘A lo largo de los años, se han podido realizar arreglos en el techo y del mobiliario, y adquirir equipos de sonidos, heladera y un piano con la recaudación del Festival, entre otras cosas más. Esta vez, usaremos los fondos para renovar las impresoras que ya están viejas y no funcionan bien. También para comprar útiles y tenerlos en stock para los alumnos que necesiten cuadernos, lápices, gomas’, dijo González.

La directora destacó que este evento siempre se caracterizó por su ‘transparencia y cuentas claras’, mostrándole a la comunidad educativa el destinos de los fondos recaudados en cada edición. Y que, estas condiciones contribuyeron a la participación y colaboración de los padres desde el minuto 0.