Pocito: Bodas de Plata del festival escolar realizado por docentes y padres para afrontar gastos de la escuela

Pocito se prepara para disfrutar del festival escolar que nació hace 25 años y que se instaló en la agenda de eventos tradicionales en el departamento. Es el Festival de Amistad y Sabores, organizado por docentes y padres de la Escuela Antonino Aberastain para hacer frente a obras menores en el edificio escolar y brindar mejores servicios a los alumnos.
Una comunidad educativa unida y con un mismo fin común, importantísimos premios por un número contribución de bajo costo, y recaudación de fondos para mejorar las instalaciones edilicias de la escuela y los servicios para los alumnos son las premisas con las que nació el Festival de Amistad y Sabores, de la Escuela Antonino Aberastain, y que se mantuvieron intactas a lo largo de 25 años.
Y así podrá observarse el próximo sábado 14 de noviembre cuando se realice una nueva edición del festival y la celebración de sus Bodas de Plata. En esta ocasión, habrá 6 grandes premios (desde una cena navideña completa para la familia hasta todos los elementos indispensables para disfrutar del jardín de la casa) que se sortearán entre quienes adquieran los número que tienen un valor de $2.000.
Un evento que suma voluntades en Pocito
Griselda González, actual directora de la Escuela Antonino Aberastain, recordó que este festival nació con la necesidad de recaudar fondos para encarar algunas obras menores en el edificio escolar y renovar o adquirir equipamiento. ‘A lo largo de los años, se han podido realizar arreglos en el techo y del mobiliario, y adquirir equipos de sonidos, heladera y un piano con la recaudación del Festival, entre otras cosas más. Esta vez, usaremos los fondos para renovar las impresoras que ya están viejas y no funcionan bien. También para comprar útiles y tenerlos en stock para los alumnos que necesiten cuadernos, lápices, gomas’, dijo González.
La directora destacó que este evento siempre se caracterizó por su ‘transparencia y cuentas claras’, mostrándole a la comunidad educativa el destinos de los fondos recaudados en cada edición. Y que, estas condiciones contribuyeron a la participación y colaboración de los padres desde el minuto 0.
‘Desde la primera edición, las familias colaboraron para realizar el festival. A cada grado se le asigna el aporte de uno de los premios que se sortearán que pueden ser la mercadería del mes, una cena navideña, etc. Y son sus padres los que entre todos se encargan de ofrecer cada premio. Esta modalidad se ha mantenido hasta el día de hoy y con el compromiso colaborativo de los papás. Estamos agradecidos con toda la comunidad educativa’, dijo la directora.
A esto se suma la colaboración de algunos comerciantes que realizan donaciones y del municipio de Pocito que contribuye con iluminación, escenario, artistas y sonido para el desarrollo del festival que se realiza frente al edificio escolar y de la plaza departamental, en Villa Aberastain.
Seis mesas para sortear en las Bodas de Plata
Este año, se sortearán seis mesas en el Festival de Amistad y Sabores, una por cada grado.
- Sexto grado: aporta la mesa de la jamonada, con un jamón crudo y demás productos para una picada.
- Quinto grado: aporta la mesa del asado con carne y embutidos para el asado, más ensaladas, bebidas y pan.
- Cuarto grado: aporta la mesa navideña con productos dulces y salados, incluido un lechón, para una cena navideña completa con platos principales, postres, ensaladas y bebidas.
- Tercer grado: aporta la mesa de la fortuna que contiene un importante premio de dinero en efectivo.
- Segundo grado: aporta la mesa de jardín que incluye un gazebo, mesa con sillones y demás elementos para decorar y disfrutar del jardín de la casa.
- Primer grado: aporta mesa de la mercadería del mes, que incluye diferentes alimentos no perecederos y productos de limpieza e higiene suficientes para consumir por más de un mes.
Datos del festival para tener en cuenta
- Fecha: sábado 14 del noviembre.
- Hora: desde las 20.
- Lugar: frente a la Escuela Antonino Aberastain, en Pocito.
- Premios: 6 premios principales.
- Valor del número: $2.000 (cada persona puede comprar la cantidad deseada). Cada alumno tiene un stock de números para vender, pero también se venderán durante el festival.
- Modalidad: entre los espectáculos artísticos se sortearán los premios.