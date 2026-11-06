    • 6 de noviembre de 2026 - 16:24

    Ingreso 2027 a Ingeniería en la UNSJ: hasta cuándo inscribirse, requisitos y cómo es el cursado

    Los aspirantes a las carreras de la unidad académica tendrán plazo hasta el 23 de diciembre para realizar el trámite online.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) puso en marcha las inscripciones para el Curso de Ingreso 2027 en su modalidad intensiva. Los aspirantes a cursar alguna de las carreras que ofrece la unidad académica tendrán tiempo de realizar la preinscripción hasta el 23 de diciembre de 2026.

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    La modalidad intensiva prioriza los encuentros presenciales como espacios de intercambio y acompañamiento pedagógico, aunque también contempla una comisión a distancia destinada a quienes residan en zonas alejadas de la sede universitaria o presenten dificultades laborales o personales debidamente justificadas.

    Cómo es la estructura del Curso de Ingreso

    El trayecto académico está organizado en cuatro módulos, diferenciados entre áreas disciplinares y no disciplinares:

    • Matemática (disciplinar): Comienza el 7 de noviembre de 2026 y retoma actividades en febrero de 2027. En el tramo de este año, las clases se dictarán los sábados bajo formato presencial e híbrido (para alumnos que trabajen o vivan en zonas alejadas).

    • Lectura y Comprensión de Textos (disciplinar): Se cursará del 1 al 11 de febrero de 2027.

    • Introducción a la Vida Universitaria - IVU (no disciplinar): Contará con tres encuentros entre el 20 de febrero y el 6 de marzo de 2027.

    • Recursos del Campus Virtual de la UNSJ (no disciplinar): Módulo autogestionado que cada estudiante podrá completar a su ritmo entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

    Cada uno de los trayectos contará con su respectiva aula virtual dentro del Campus Virtual de la UNSJ, a la que se podrá acceder una vez iniciado el cursado general.

    El paso a paso para realizar la inscripción

    Para concretar el trámite administrativo, los interesados deben cumplir tres etapas:

    • Preinscripción en SIU Guaraní: Ingresar a preinscripcion.guarani.unsj.edu.ar, seleccionar la carrera, generar usuario y completar el formulario con datos personales y la documentación requerida.

    • Validación de datos: Aguardar hasta 72 horas hábiles a que el Departamento Alumnos controle la información. El sistema enviará un correo automático con el comprobante de aceptación.

    • Inscripción a módulos: Una vez recibida la validación, ingresar a SIU Guaraní Autogestión (autogestion.guarani.unsj.edu.ar) para inscribirse formalmente en los cuatro módulos.

    Requisitos de aprobación y exención para preuniversitarios

    Para lograr el ingreso a la Facultad de Ingeniería es obligatorio inscribirse antes del 23 de diciembre de 2026 inclusive y aprobar la totalidad de los módulos.

    En Matemática, Lectura y Comprensión de Textos e Introducción a la Vida Universitaria se exige una calificación mínima de 6 (seis) puntos sobre 10. Para el módulo autogestionado sobre el uso del Campus Virtual, la nota mínima requerida es de 7 (siete) puntos.

    Por disposición del Consejo Directivo de la unidad académica (Resolución N.º 221/2026-CD), los egresados de los institutos preuniversitarios de la UNSJ Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, Escuela de Comercio “Libertador General San Martín” y Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” quedan exceptuados de forma total del cursado y aprobación del examen de ingreso.

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