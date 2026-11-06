Ingreso 2027 a Ingeniería en la UNSJ: hasta cuándo inscribirse, requisitos y cómo es el cursado

Los aspirantes a las carreras de la unidad académica tendrán plazo hasta el 23 de diciembre para realizar el trámite online.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) puso en marcha las inscripciones para el Curso de Ingreso 2027 en su modalidad intensiva. Los aspirantes a cursar alguna de las carreras que ofrece la unidad académica tendrán tiempo de realizar la preinscripción hasta el 23 de diciembre de 2026.

La modalidad intensiva prioriza los encuentros presenciales como espacios de intercambio y acompañamiento pedagógico, aunque también contempla una comisión a distancia destinada a quienes residan en zonas alejadas de la sede universitaria o presenten dificultades laborales o personales debidamente justificadas.

Cómo es la estructura del Curso de Ingreso El trayecto académico está organizado en cuatro módulos, diferenciados entre áreas disciplinares y no disciplinares:

Matemática (disciplinar): Comienza el 7 de noviembre de 2026 y retoma actividades en febrero de 2027. En el tramo de este año, las clases se dictarán los sábados bajo formato presencial e híbrido (para alumnos que trabajen o vivan en zonas alejadas).

Lectura y Comprensión de Textos (disciplinar): Se cursará del 1 al 11 de febrero de 2027.

Introducción a la Vida Universitaria - IVU (no disciplinar): Contará con tres encuentros entre el 20 de febrero y el 6 de marzo de 2027.

Recursos del Campus Virtual de la UNSJ (no disciplinar): Módulo autogestionado que cada estudiante podrá completar a su ritmo entre octubre de 2026 y marzo de 2027. Cada uno de los trayectos contará con su respectiva aula virtual dentro del Campus Virtual de la UNSJ, a la que se podrá acceder una vez iniciado el cursado general.

El paso a paso para realizar la inscripción Para concretar el trámite administrativo, los interesados deben cumplir tres etapas: