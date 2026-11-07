Solidaridad navideña: 70 sanjuaninos ya apadrinaron a niños vulnerables para regalarles una cena de Nochebuena

Es en el marco de la campaña de solidaridad que lanzó la Asociación del Milagro para ayudar a los 120 chicos de sus dos merenderos.

Aún se necesita de la solidaridad de 50 sanjuaninos para terminar de apadrinar a 120 niños con una cena navideña.

Adriana Muñoz, presidenta de la Asociación del Milagro, aún no puede creer que la solidaridad de los sanjuaninos no se hiciera esperar. Ya hay 70 sanjuaninos dispuestos a apadrinar a los chicos del merendero y regalarles una cena para compartir en familia. Aún se necesitan 50 padrinos más.

‘Ni bien Diario de Cuyo publicó la nota de la campaña de los padrinos para los chicos de los dos merenderos que tiene la Asociación, ya comenzamos a recibir llamados y consultas. Y en un par de días ya tuvimos a 70 sanjuaninos dispuestos a apadrinar a uno de los chicos. Estamos agradecidos de toda la ayuda y difusión recibida’, dijo Adriana Muñoz.

Pese a estos buenos resultados, la Asociación continúa con la campaña navideña, ya que en total son 120 los niños que asisten a los merenderos que funcionan en Pocito y en Capital. Aún faltan 50 padrinos. ‘Tenemos mucha fe y esperanza que vamos a conseguir padrinos para que todos los chicos puedan tener una cena navideña que compartir con sus familias. La solidaridad de los sanjuaninos siempre está presente’, dijo Adriana.

Los detalles de la campaña de solidaridad Elegir un ahijado: los interesados (quienes pueden apadrinar a uno o más niños) deben consultar las listas disponibles con nombres y edades en las redes sociales de la Asociación del Milagro.

los interesados (quienes pueden apadrinar a uno o más niños) deben consultar las listas disponibles con nombres y edades en las redes sociales de la Asociación del Milagro. Armar la caja navideña: cada padrino preparará una caja que incluya un pollo asado, ensalada, gaseosa, postre y productos festivos tradicionales como pan dulce y garrapiñadas. Como toque especial, se solicita incluir una carta escrita a mano con mensajes de buenos deseos y, opcionalmente, un obsequio para cada ahijado.

cada padrino preparará una caja que incluya un pollo asado, ensalada, gaseosa, postre y productos festivos tradicionales como pan dulce y garrapiñadas. Como toque especial, se solicita incluir una carta escrita a mano con mensajes de buenos deseos y, opcionalmente, un obsequio para cada ahijado. Identificación y entrega: la caja debe rotularse claramente con el nombre y la edad del niño asignado. Luego, debe entregarse en la sede de la Asociación del Milagro, donde la directiva registrará formalmente la recepción y los datos del donante. Registro y máxima transparencia «Lo bonito es dejar en claro que alguien en el mundo puede hacer algo por vos sin ningún interés y sin siquiera conocerte. Todos los que quieran sumarse son bienvenidos», señala Adriana. Además, para garantizar la máxima transparencia y cercanía, desde la organización toman fotografías en el momento exacto en que los chicos reciben sus cajas, compartiéndolas luego con cada padrino como testimonio de que la ayuda llegó directamente a su destino.