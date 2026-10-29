Cáritas continúa garantizando el acceso a la Justicia con su servicio de asesoramiento legal gratuito

El abogado atenderá a la gente el próximo 3 de noviembre en la sede de Cáritas. Hay que solicitar turno.

En un contexto socioeconómico complejo donde el acceso a una consulta profesional puede resultar inalcanzable para muchos sectores, la contención comunitaria, el acompañamiento profesional y la solidaridad se vuelven fundamentales. Bajo el lema "Sigamos organizando la esperanza", Cáritas antiene firme el servicio gratuito de asistencia jurídica

Este espacio de orientación no es una iniciativa aislada ni reciente. El servicio comenzó en diciembre de 2025 y, desde entonces, se mantiene de forma ininterrumpida como un canal permanente de escucha, guía y resolución de conflictos jurídicos cotidianos. La iniciativa es posible gracias a la colaboración desinteresada y sin fines de lucro del abogado Marcelo Stolarowa, quien pone su experiencia a disposición de la comunidad.

Cáritas y otro espacio de contención La gratuidad es el pilar central de este servicio, ideado para garantizar que el factor económico no sea una barrera al momento de recibir orientación jurídica adecuada. La atención está destinada a personas y familias de escasos recursos que no cuentan con los medios financieros para costear la consulta particular con un profesional del derecho.

La asistencia se presta de manera presencial cada 15 días en la sede central de la institución. Durante cada jornada, el doctor Marcelo Stolarowa recibe a los vecinos para asesorarlos en diversas problemáticas de la vida cotidiana. Entre las consultas más habituales que se canalizan a través de este espacio se destacan:

Derecho de Familia: asesoramiento integral en situaciones inherentes a los vínculos familiares y de convivencia.

asesoramiento integral en situaciones inherentes a los vínculos familiares y de convivencia. Cuota alimentaria: orientación jurídica en el reclamo y cumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

orientación jurídica en el reclamo y cumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Sucesiones: guía sobre trámites hereditarios, documentación requerida y pasos legales a seguir.

guía sobre trámites hereditarios, documentación requerida y pasos legales a seguir. Otras consultas legales: Evaluación de diversos conflictos normativos o administrativos que atraviesan los asistentes. Desde la organización destacan que el propósito trasciende lo meramente técnico: se busca generar un ámbito de escucha empática, orientación clara y acompañamiento humano. Entender el acceso a la Justicia como un derecho humano esencial permite que las familias vulnerables no se sientan desprotegidas ante dilemas legales que impactan directamente en su bienestar.