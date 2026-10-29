Cáritas continúa garantizando el acceso a la Justicia con su servicio de asesoramiento legal gratuito

En un contexto socioeconómico complejo donde el acceso a una consulta profesional puede resultar inalcanzable para muchos sectores, la contención comunitaria, el acompañamiento profesional y la solidaridad se vuelven fundamentales. Bajo el lema "Sigamos organizando la esperanza", Cáritas antiene firme el servicio gratuito de asistencia jurídica
Este espacio de orientación no es una iniciativa aislada ni reciente. El servicio comenzó en diciembre de 2025 y, desde entonces, se mantiene de forma ininterrumpida como un canal permanente de escucha, guía y resolución de conflictos jurídicos cotidianos. La iniciativa es posible gracias a la colaboración desinteresada y sin fines de lucro del abogado Marcelo Stolarowa, quien pone su experiencia a disposición de la comunidad.
Cáritas y otro espacio de contención
La gratuidad es el pilar central de este servicio, ideado para garantizar que el factor económico no sea una barrera al momento de recibir orientación jurídica adecuada. La atención está destinada a personas y familias de escasos recursos que no cuentan con los medios financieros para costear la consulta particular con un profesional del derecho.
La asistencia se presta de manera presencial cada 15 días en la sede central de la institución. Durante cada jornada, el doctor Marcelo Stolarowa recibe a los vecinos para asesorarlos en diversas problemáticas de la vida cotidiana. Entre las consultas más habituales que se canalizan a través de este espacio se destacan:
- Derecho de Familia: asesoramiento integral en situaciones inherentes a los vínculos familiares y de convivencia.
- Cuota alimentaria: orientación jurídica en el reclamo y cumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
- Sucesiones: guía sobre trámites hereditarios, documentación requerida y pasos legales a seguir.
- Otras consultas legales: Evaluación de diversos conflictos normativos o administrativos que atraviesan los asistentes.
Desde la organización destacan que el propósito trasciende lo meramente técnico: se busca generar un ámbito de escucha empática, orientación clara y acompañamiento humano. Entender el acceso a la Justicia como un derecho humano esencial permite que las familias vulnerables no se sientan desprotegidas ante dilemas legales que impactan directamente en su bienestar.
Cómo solicitar turno para la próxima atención
Con el objetivo de brindar una atención ordenada y personalizada, la modalidad de trabajo requiere solicitar una cita de forma previa.
- Próxima fecha de atención: martes 3 de noviembre.
- Lugar: sede de Cáritas San Juan, ubicada en calle Güemes 936 Sur (entre Belgrano y Moreno), Capital.
- Solicitud de turnos previas: vía mensaje o llamada al número de contacto 264 565 3201.
- Costo: gratuito (destinado exclusivamente a personas de escasos recursos).
Con esta labor sostenida en el tiempo, Cáritas San Juan reafirma su premisa institucional de mantenerse "cerca de quienes más nos necesitan", transformando el asesoramiento jurídico en un puente concreto hacia la equidad y el resguardo de la dignidad humana.