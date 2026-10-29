    • 29 de octubre de 2026 - 09:41

    Choque de trenes en España: el sanjuanino Jeremías Conte Grand está fuera de peligro y aún sigue la intriga por su hermana Ana Martina

    Un familiar confirmó que Jeremías Conte Grand está fuera de peligro, aunque sigue internado. De su hermana, Ana Martina, todavía no hay información oficial sobre su paradero.

    Jeremías Conte Grand.

    Jeremías Conte Grand.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La familia de los hermanos sanjuaninos Jeremías y Ana Martina Conte Grand recibió una noticia alentadora tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo, España: desde el entorno familiar confirmaron que Jeremías está fuera de peligro y se encuentra bien, aunque continúa hospitalizado.

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    Los dos hermanos viajaban juntos en el vagón 7 de una de las formaciones involucradas. Mientras el joven permanece internado, la búsqueda de Ana Martina continúa y su entorno atraviesa horas de angustia por la falta de información oficial sobre su paradero.

    En un primer momento se había informado que Jeremías tenía dos costillas fracturadas y una fractura en la escápula derecha. Más tarde, un familiar dio más detalles y confirmó que ya no corre riesgo y sigue bajo atención médica. La familia, mientras tanto, espera novedades sobre Ana Martina, de quien aún no tiene confirmación de qué ocurrió pese a que medios nacionales aseguran que la joven perdió la vida.

    Cómo fue el choque de trenes en España

    El accidente se produjo alrededor de las 8, hora local, cuando un tren AVE de Renfe, que había partido de Madrid con destino a Sevilla, colisionó con una formación de la empresa Iryo que hacía el mismo trayecto. Según explicó el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, el segundo tren había salido de la capital seis minutos antes.

    El siniestro ocurrió a unos 150 kilómetros al sur de Madrid y motivó un amplio operativo de emergencia. Mientras avanzan las tareas para esclarecer lo sucedido, la familia de los hermanos sanjuaninos aguarda novedades, con alivio por la evolución de Jeremías y preocupación por la falta de datos sobre Ana Martina.

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