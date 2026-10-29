Suben a 69 los muertos por el choque de trenes en España: el presidente Sánchez pidió esclarecer las causas

El presidente del Gobierno español exigió el “esclarecimiento” del accidente ocurrido cerca de Urda, Toledo. Las primeras hipótesis apuntan a una falla de señalización y a un error humano. Hay un argentino que vive en Madrid y es buscado por su familia.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió este jueves el “esclarecimiento” de las causas del choque de dos trenes que dejó al menos 69 muertos, según el último balance de las autoridades regionales. Lo hizo durante una comparecencia en el lugar de la tragedia, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, donde aseguró que el Estado está volcado en conocer qué provocó el accidente. España inició tres días de luto por las víctimas.

El siniestro ocurrió el miércoles, cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo. Según la información oficial, un tren de Renfe con 378 pasajeros embistió por detrás a una formación de Iryo que estaba detenida y transportaba a 147 personas. La violencia del impacto hizo que varios vagones cayeran por una ladera. Entre las hipótesis que se manejan figuran una falla en la señalización y un error humano, aunque las autoridades todavía no confirmaron las causas.

Las tareas de rescate continúan. Las grúas de gran tonelaje comenzaron a retirar los vagones y lograron mover uno de los que había caído por el terraplén, mientras los equipos de emergencia siguen buscando posibles víctimas entre los restos de las formaciones. Los rescatistas trabajaron durante toda la noche con grandes equipos de iluminación y las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de dos kilómetros para facilitar el operativo y la investigación judicial.