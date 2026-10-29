    • 29 de octubre de 2026 - 09:54

    Suben a 69 los muertos por el choque de trenes en España: el presidente Sánchez pidió esclarecer las causas

    El presidente del Gobierno español exigió el “esclarecimiento” del accidente ocurrido cerca de Urda, Toledo. Las primeras hipótesis apuntan a una falla de señalización y a un error humano. Hay un argentino que vive en Madrid y es buscado por su familia.

    Choque de trenes en España.

    Choque de trenes en España.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió este jueves el “esclarecimiento” de las causas del choque de dos trenes que dejó al menos 69 muertos, según el último balance de las autoridades regionales. Lo hizo durante una comparecencia en el lugar de la tragedia, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, donde aseguró que el Estado está volcado en conocer qué provocó el accidente. España inició tres días de luto por las víctimas.

    Leé además

    Jeremías Conte Grand.

    Choque de trenes en España: el sanjuanino Jeremías Conte Grand está fuera de peligro y aún sigue la intriga por su hermana Ana Martina
    Choque de trenes en España.

    Las impactantes imágenes del choque de trenes en España, que ya deja más de 30 muertos

    Las tareas de rescate continúan. Las grúas de gran tonelaje comenzaron a retirar los vagones y lograron mover uno de los que había caído por el terraplén, mientras los equipos de emergencia siguen buscando posibles víctimas entre los restos de las formaciones. Los rescatistas trabajaron durante toda la noche con grandes equipos de iluminación y las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de dos kilómetros para facilitar el operativo y la investigación judicial.

    Además de los fallecidos, decenas de heridos permanecen hospitalizados y las fuerzas de seguridad recibieron 64 denuncias de familiares de personas desaparecidas. Entre los buscados hay un argentino que vive en Madrid desde 2002, a quien su familia busca intensamente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Choque en España.

    Tragedia en España: al menos 64 muertos tras el choque de dos trenes

    violentisimo choque a metros del partidor san emiliano: un auto termino incrustado contra un arbol

    Violentísimo choque a metros del Partidor San Emiliano: un auto terminó incrustado contra un árbol

    choque de trenes en espana: los audios que revelan las advertencias ignoradas antes de la tragedia

    Choque de trenes en España: los audios que revelan las advertencias ignoradas antes de la tragedia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Flávio Bolsonaro.

    Flávio Bolsonaro se proclamó "presidente electo" de Brasil y agradeció a Milei y Trump

    Por Redacción Diario de Cuyo