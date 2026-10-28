Flávio Bolsonaro se proclamó "presidente electo" de Brasil y agradeció a Milei y Trump

El senador Flávio Bolsonaro se autoproclamó “verdadero presidente electo de Brasil” , pese a haber sido derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del domingo . En una carta difundida por sus aliados, cuestionó el resultado electoral, denunció presuntas irregularidades sin presentar pruebas y agradeció el respaldo de Javier Milei y Donald Trump.

El paso de Flávio Bolsonaro por Argentina llegó al Congreso: piden interpelar a Pablo Quirno

El pronunciamiento se conoció este miércoles, luego de que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro viajara a Estados Unidos. En el documento, dirigido al pueblo brasileño y a la comunidad internacional, anticipó que pretende conducir la oposición desde el extranjero y volvió a poner en duda la legitimidad del triunfo de Lula, del Partido de los Trabajadores (PT).

La declaración marcó un giro respecto de sus afirmaciones del día anterior, cuando había asegurado que desistiría de intentar anular los comicios y que no abandonaría Brasil.

En la carta, Flávio Bolsonaro apuntó contra el ministro Cristiano Zanin, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF) , a quien responsabilizó por una supuesta irregularidad vinculada con la extensión del horario de votación. Según el senador, esa decisión habría permitido que Lula sumara “más de 10 millones de votos” entre la primera y la segunda vuelta.

Sin embargo, el senador no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones. Los datos mencionados en la información electoral contradicen su versión: el Tribunal Superior Electoral (TSE) registró apenas 34.000 votos después de las 17, hora prevista para el cierre de la votación, según el texto difundido.

Flávio cuestionó que la extensión del horario se hubiera dispuesto mediante una decisión judicial y sostuvo que los electores quedaron sometidos a reglas diferentes. También reclamó explicaciones a las autoridades electorales por la medida.

La ofensiva representa una nueva escalada en el cuestionamiento del resultado electoral por parte del entorno de Jair Bolsonaro, aunque esta vez con una declaración directa de Flávio que se atribuye el triunfo sin que exista un respaldo oficial para esa afirmación.

El agradecimiento a Javier Milei y Donald Trump

En el documento, el senador expresó su agradecimiento al presidente argentino Javier Milei, a quien elogió por su “coraje y sentido de la justicia y la legalidad”. También agradeció al mandatario estadounidense Donald Trump por recibirlo en su país.

El mensaje busca reforzar sus vínculos con dirigentes internacionales cercanos al espacio político de su familia, mientras anticipa una estrategia de oposición que pretende desarrollar fuera de Brasil.

La referencia a Milei adquiere relevancia por la relación política entre el mandatario argentino y el bolsonarismo, en un contexto de tensión por el resultado de las elecciones brasileñas.

El viaje a Estados Unidos y la investigación judicial

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil se produjo en medio de una investigación por sospechas de lavado de dinero. De acuerdo con la información difundida, el senador cruzó la frontera con Argentina y abordó un avión privado que hizo escala en Ecuador antes de llegar a Miami este miércoles.

El desplazamiento ocurrió después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, ordenara la entrega de sus pasaportes en el marco de esa causa. Flávio niega haber cometido irregularidades.

La decisión de instalarse en Estados Unidos y su anuncio de conducir la oposición desde el exterior contrastan con sus declaraciones previas, en las que había descartado abandonar el país.

Además, integrantes de la cúpula de su campaña sostuvieron que el lunes habían intentado convencerlo de retractarse de otra declaración, realizada el domingo, cuando afirmó que no aceptaría la derrota electoral.

Con su nueva carta, Flávio Bolsonaro volvió a cuestionar el resultado de las urnas y profundizó la confrontación política en Brasil, al presentarse como ganador de una elección cuyo resultado oficial favoreció a Lula da Silva.