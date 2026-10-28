El paso de Flávio Bolsonaro por Argentina llegó al Congreso: piden interpelar a Pablo Quirno

El paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina abrió un nuevo frente político para el Gobierno de Javier Milei. El diputado nacional Pablo Juliano presentó este miércoles un proyecto de resolución para interpelar al canciller Pablo Quirno en la Cámara de Diputados , luego de confirmarse que el senador brasileño ingresó al país por Misiones y posteriormente abordó un avión privado que terminó llevándolo hacia Estados Unidos.

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La iniciativa apunta a reconstruir qué ocurrió durante las horas que Bolsonaro permaneció en territorio argentino y determinar si las autoridades nacionales conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre él en Brasil. El proyecto también pregunta si existieron comunicaciones diplomáticas o pedidos de cooperación judicial relacionados con su desplazamiento.

El pedido presentado por Juliano no se limita a una explicación general. Contiene 91 preguntas dirigidas a Quirno y reclama registros migratorios, planes de vuelo, comunicaciones diplomáticas y documentación oficial vinculada con el ingreso y la salida del dirigente brasileño.

Uno de los puntos centrales es establecer si Argentina tenía conocimiento de la medida dispuesta por la Justicia brasileña que le impedía salir del país y lo obligaba a entregar sus pasaportes. También se busca precisar si existió algún tipo de gestión extraordinaria para permitir su tránsito por territorio argentino.

Bolsonaro había incumplido el plazo para entregar sus documentos y sus pasaportes brasileños fueron posteriormente cancelados. Sin embargo, ingresó a la Argentina con documentación que las autoridades migratorias consideraron válida y luego tomó un vuelo privado desde Puerto Iguazú con escala en Ecuador antes de continuar hacia Miami.

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Las dudas sobre el operativo en Puerto Iguazú

El proyecto también pide conocer qué intervención tuvo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y si se utilizaron vehículos, agentes u otros recursos estatales para trasladar a Bolsonaro desde la frontera hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú. Estas preguntas forman parte del reclamo legislativo y no implican que se haya acreditado una asistencia irregular del Gobierno.

Juliano también reclama información sobre una presunta presencia del asesor presidencial Santiago Caputo en Puerto Iguazú durante esas horas y pregunta si mantuvo contacto con Bolsonaro o intervino en la organización del viaje. Hasta el momento, esas circunstancias forman parte de los interrogantes planteados por el diputado y no fueron establecidas como hechos comprobados.

Otro punto bajo análisis es el avión operado por Baires Fly S.A. en el que viajó el dirigente brasileño. El proyecto pretende conocer quién contrató la aeronave, quién financió el vuelo y qué trámites se realizaron antes de su despegue desde Misiones.

La oposición amplía los pedidos de explicaciones

El reclamo contra Quirno no es el único que comenzó a circular en el Congreso. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, anunció que también buscará interpelar al canciller y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mientras que Agustín Rossi anticipó un pedido para que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, explique la actuación de las distintas áreas estatales.

Desde la oposición se formularon acusaciones de una eventual colaboración oficial con Bolsonaro. Esas afirmaciones son denuncias políticas que deberán ser respaldadas con pruebas: la confirmación de Migraciones sobre el ingreso y el vuelo posterior no establece por sí misma que haya existido una maniobra del Estado argentino para ayudar al senador a evadir a la Justicia brasileña.

El caso suma tensión con Brasil

La controversia aparece además en un momento delicado de la relación entre Argentina y Brasil. Bolsonaro llegó a Estados Unidos apenas días después de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva, mientras el Gobierno argentino resolvió no emitir un comunicado oficial para felicitar al mandatario brasileño por su reelección.

El propio proyecto de Juliano incorpora ese punto entre los temas sobre los que reclama explicaciones y plantea posibles consecuencias diplomáticas derivadas del episodio. Brasil continúa siendo uno de los principales socios comerciales de Argentina y ambos países comparten además el Mercosur.

Con Bolsonaro ya en Estados Unidos, la discusión se trasladó ahora al Congreso. El próximo paso será determinar qué tratamiento recibe el proyecto y si Pablo Quirno deberá comparecer ante Diputados para responder las 91 preguntas sobre el paso del dirigente brasileño por la Argentina.