Brasil busca a Flávio Bolsonaro: la Policía revisa fronteras y vuelos mientras su entorno dice que está en casa

La Policía Federal (PF) de Brasil intenta establecer el paradero del senador Flávio Bolsonaro y evalúa si salió del país. Con ese objetivo, montó un operativo en los alrededores de su vivienda y analiza los registros migratorios y los vuelos internacionales , en medio de las dudas sobre su situación.

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El movimiento policial se produjo luego de que el excandidato presidencial fuera notificado de una resolución del Supremo Tribunal Federal (STF) , firmada por el juez Alexandre de Moraes , que le impide abandonar Brasil y lo obliga a entregar sus pasaportes . La medida se enmarca en una causa por presunto lavado de dinero .

De acuerdo con Folha de S.Paulo , los agentes revisan los puntos de ingreso y egreso del territorio brasileño para determinar si el legislador viajó al exterior. Hasta ahora, no encontraron constancias oficiales de un cruce regular hacia la Argentina .

Además, la PF examina los vuelos entre ambos países y pidió cooperación a las autoridades argentinas para despejar el panorama. R7 confirmó con fuentes de la fuerza que ese pedido se concretó, y agregó que el senador recibió la notificación el lunes .

Dirigentes cercanos a Bolsonaro salieron a desmentir la posibilidad de una fuga . Rogério Marinho , senador que coordinó su campaña, le aseguró a Metrópoles que el dirigente permanece en Brasil . Otras dos fuentes consultadas por la prensa local, luego de hablar con miembros de su equipo de seguridad, indicaron que el legislador seguía en su casa .

Cómo se enteró de la medida

El lunes por la mañana, Flávio visitó en Brasilia a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Según contó él mismo en un video publicado en redes, al salir lo esperaban agentes de la PF frente a la casa, quienes lo interceptaron en la calle para informarle la decisión del STF.

El senador criticó la medida y negó que tuviera planes de irse. “Nunca dije que iba a huir del país”, afirmó, y se comprometió a entregar sus documentos y a defenderse en la Justicia.

Moraes dispuso la restricción el lunes 26 de octubre, dentro de una investigación por supuestas maniobras de lavado de dinero que alcanza al senador y al abogado Willer Tomaz. Según Agência Brasil, el juez ordenó retirar los pasaportes y limitó sus viajes al exterior. La resolución es secreta, y se hizo pública porque el propio Bolsonaro la difundió.

El expediente también incluye movimientos financieros de empresas del rubro de las apuestas. Días atrás, Moraes había bloqueado hasta 6000 millones de reales de Tomaz por sospechas de lavado.

El panorama judicial del senador se complicó tras las elecciones del domingo 25 de octubre, en las que Lula da Silva fue reelecto con el 51,79% de los votos, frente al 48,21% del candidato del Partido Liberal.