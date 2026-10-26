El partido de Bolsonaro reconoció el triunfo de Lula en Brasil, pero busca revocar su elección

El Partido Liberal (PL) , la fuerza política de Jair Bolsonaro , reconoció la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil , aunque mantuvo sus cuestionamientos sobre las condiciones en las que se desarrolló la elección.

El presidente del partido, Valdemar Costa Neto, aceptó el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), pero n o felicitó al mandatario ni respaldó públicamente el planteo inicial de Flávio Bolsonaro para anular la votación.

“Reconocemos el resultado presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral, pero entendemos que los cuestionamientos planteados deben aclararse debidamente en un debate político equilibrado y democrático”, expresó Costa Neto en un comunicado difundido este lunes. “Reconocemos el resultado presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral, pero entendemos que los cuestionamientos planteados deben aclararse debidamente en un debate político equilibrado y democrático”, expresó Costa Neto en un comunicado difundido este lunes.

El dirigente sostuvo que Bolsonaro había terminado la primera vuelta con 2.224.965 votos más que Lula y cuestionó los gastos del Gobierno federal en beneficios sociales durante las semanas previas a los comicios. Los calificó de “fuertemente electoralistas” y planteó dudas sobre la igualdad de la competencia, aunque no presentó cifras ni señaló irregularidades concretas en su declaración.

La postura del partido contrastó con las declaraciones de Flávio Bolsonaro, quien el domingo, después de conocerse el resultado, había anunciado que solicitaría la anulación de las elecciones. “Vamos a usar nuestro equipo jurídico, vamos a pedir la anulación de estas elecciones”, había afirmado el senador.

Sin embargo, este lunes modificó el planteo. En un video publicado en redes sociales, anunció que buscará revocar la fórmula presidencial de Lula y Geraldo Alckmin, vicepresidente electo, por presunto abuso de poder político y económico. De ese modo, dejó de hablar de anular toda la votación.

El senador atribuyó sus cuestionamientos a una decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, quien ordenó extender el horario de votación hasta las 19 en todo el país. La medida fue adoptada a pedido de la campaña oficialista, que había denunciado dificultades para trasladar votantes.

La campaña de Bolsonaro también había solicitado una ampliación del horario, aunque con un alcance más limitado. Su pedido ante el TSE contemplaba 19 ciudades de São Paulo, Paraná y Santa Catarina afectadas por lluvias, inundaciones, cortes de rutas y falta de energía. La solicitud incluía que los resultados comenzaran a difundirse una vez cerrada la votación en esas localidades.

Las denuncias contra la fórmula presidencial

Las acciones judiciales contra la fórmula oficialista ya habían comenzado antes del balotaje. El 28 de septiembre, la campaña de Bolsonaro presentó una investigación judicial electoral ante el TSE por un presunto uso de la estructura del Ministerio de Cultura. El 21 de octubre, impulsó otra presentación vinculada con la difusión oficial de información sobre beneficios sociales.

Además, el tribunal admitió a trámite una tercera acción relacionada con el desfile de la escuela de samba Acadêmicos de Niterói, que tuvo a Lula como tema durante el Carnaval de 2027. Según la información difundida, no había decisiones públicas de fondo sobre ninguna de esas presentaciones.

Una elección definida por un margen estrecho

El balotaje se desarrolló después de una primera vuelta con una diferencia ajustada entre los dos candidatos. El 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, equivalentes a 56.104.503 sufragios, mientras que Lula alcanzó el 45,16%, con 53.879.538 votos. La distancia fue de 2.224.965 sufragios, según los datos del TSE.

Las encuestas posteriores llegaron a mostrar al senador al frente de las preferencias. PoderData le atribuyó el 53% de los votos válidos el 8 de octubre y el 51% el 22 de octubre, mientras que Real Time Big Data lo ubicó en el 52%.

Finalmente, con más del 99% de las urnas escrutadas, Lula se impuso con el 51,7% frente al 48,2% de Bolsonaro. A los 80 años, se encamina a iniciar un cuarto mandato presidencial y a convertirse en el primer mandatario brasileño en ejercer cuatro períodos.

Otros partidos que habían respaldado a Bolsonaro durante el balotaje, entre ellos Republicanos, União Brasil y Podemos, también reconocieron el triunfo de Lula.

El PL destacó su representación en el Congreso

En su comunicado, Costa Neto también puso el foco en el desempeño legislativo y territorial del Partido Liberal. Según detalló, la fuerza política cerró el proceso electoral con 121 diputados federales, 29 senadores, 229 legisladores estaduales y distritales y seis gobernadores.

El calendario institucional prevé que el Tribunal Superior Electoral entregue los diplomas a Lula y Alckmin a más tardar el 18 de diciembre, mientras que la asunción está fijada para el 5 de enero de 2027.