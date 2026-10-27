    • 27 de octubre de 2026 - 07:37

    Flávio Bolsonaro habría dejado Brasil rumbo a EEUU en un jet privado desde Misiones

    El senador brasileño habría cruzado a Argentina con su DNI, tras denunciar que la Justicia le retiró los pasaportes y le prohibió salir del país. Un Gulfstream G400 lo esperaría en Puerto Iguazú.

    Flavio Bolsonaro.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría abandonado Brasil y se dirigiría a Estados Unidos a bordo de un avión privado que despegaría desde Puerto Iguazú, Misiones, en la madrugada de este martes, según informó Infobae. La partida estaba prevista para las 2:00 (hora local).

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    El supuesto viaje trascendió pocas horas después de que el legislador denunciara que la Justicia de su país le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió salir de Brasil. Se presume que ingresó a territorio argentino utilizando únicamente su documento nacional de identidad.

    El avión es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, que pertenece a la empresa Baires Fly S.A. Según la información a la que accedió el medio, la compañía gestionó ante Aduana y Migraciones el despacho de cuatro pasajeros y tres tripulantes. Además, el vuelo habría llegado a Puerto Iguazú desde Buenos Aires.

    La nave, fabricada en 2004, cuenta con 14 asientos, dos motores Rolls-Royce Tay y una autonomía de entre 7.000 y 7.800 kilómetros. Está registrada en Argentina desde el 25 de septiembre de 2020 y antes voló con matrículas de Estados Unidos y México.

    Al frente de la empresa figura Luis Grande como presidente, secundado por María Belén Grande Ratti como vicepresidenta y María Florencia Grande Ratti como directora suplente.

    Bolsonaro contó en un video difundido en redes que, el lunes, agentes de la Policía Federal lo interceptaron al salir de la casa de su padre, en Brasilia, para notificarle una medida atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Según relató, la decisión se tomó el domingo por la noche, después de su derrota en el balotaje frente a Lula da Silva.

    La restricción estaría relacionada con una investigación por presunto lavado de dinero que alcanza al abogado Willer Tomaz, amigo cercano del senador, quien también aparece mencionado en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas. Bolsonaro no aclaró en qué causa se enmarca la medida. Además, enfrenta otra investigación por sospechas de corrupción y lavado vinculadas a la financiación de la película sobre su padre, Dark Horse. Niega irregularidades en ambos casos.

    El senador cuestionó que se le retire el pasaporte por dichos que, según afirmó, nunca pronunció, en alusión a comentarios de su hermano Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, sobre la posibilidad de dejar Brasil si perdía las elecciones.

    El Tribunal Supremo y la Policía Federal no respondieron de inmediato a las consultas de las agencias.

    El contexto electoral

    Lula da Silva se impuso en la segunda vuelta con el 51,79% de los votos contra el 48,21% de Bolsonaro, una diferencia de casi cuatro puntos que le asegura un cuarto mandato. El resultado contradijo a buena parte de las encuestas previas.

    Bolsonaro no reconoció la derrota y anticipó que pedirá la anulación de los comicios, al sostener que la extensión del horario de votación benefició al oficialismo. En el mismo video aseguró que entregará los pasaportes, que se defenderá y que organizará la oposición al nuevo gobierno: “Nadie va a callarme”.

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