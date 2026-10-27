Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos tras su derrota y la administración Trump le otorgará visas

El derrotado candidato presidencial de la oposición brasileña, Flávio Bolsonaro, llegó a los Estados Unidos este martes por la tarde tras abandonar Brasil de manera expedita. La fuga se produjo apenas dos días después de perder el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva y en medio de una avanzada judicial en su contra por severas acusaciones de corrupción.

El Gobierno de Milei negó haber ayudado a Flávio Bolsonaro a salir de Brasil rumbo a Estados Unidos

Según informaron fuentes diplomáticas a CNN, el Departamento de Estado norteamericano otorgó visas de ingreso para el senador y su familia. El viaje se concretó a pesar de que la Justicia brasileña le había prohibido expresamente la salida del país e intimado a entregar sus pasaportes, una orden emitida por el ministro del Tribunal Supremo Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Cercanos al político confirmaron que Bolsonaro temía ser arrestado de forma inminente. El senador está bajo la lupa del máximo tribunal de Brasil en el marco de dos investigaciones centrales conducidas por la Policía Federal:

Caso "Dark Horse": Se lo investiga por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas relacionados con una transferencia de 61 millones de reales. Esos fondos, aportados por Daniel Vorcaro (exdirector del colapsado Banco Master), habrían sido destinados a financiar una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro.

Injerencia y financiamiento irregular: El STF indaga sobre posible financiamiento ilegal en su campaña presidencial, manipulación en plataformas digitales y presuntos favores a cambio de beneficios en el país.

La respuesta de Lula da Silva

Tras confirmarse la salida del excandidato, el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva se pronunció sobre el hecho durante un acto en Brasilia en el marco de su cumpleaños número 81. Lula lamentó la decisión del opositor y afirmó que debe tener "culpa en su conciencia".

"Cuando me acusaron, recibí muchas invitaciones para huir de Brasil y refugiarme en embajadas, pero decidí quedarme y entregarme a la Policía Federal. Quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer", remarcó el mandatario reelecto.

Contradicciones y escape familiar

La salida del país estuvo rodeada de maniobras evasivas. Horas antes de confirmarse su arribo a Norteamérica, tanto el propio Flávio como su hermano Eduardo Bolsonaro habían desmentido públicamente las versiones sobre la huida calificándolas de "mentiras".

Sin embargo, reportes de medios internacionales confirmaron que el senador viajó junto a su esposa y sus dos hijas, quienes este martes ya no asistieron a sus colegios en Brasilia. Flávio Bolsonaro perderá sus fueros parlamentarios en febrero de 2027, momento en el que finalizará un período de 24 años ininterrumpidos en cargos públicos.