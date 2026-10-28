    • 28 de octubre de 2026 - 07:43

    Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro salió de Argentina rumbo a Ecuador sin impedimentos legales

    El senador brasileño viajó con su familia en un avión privado desde Puerto Iguazú. El organismo informó que no hubo incidentes durante el trámite migratorio y que el destino del vuelo es Guayaquil.

    Flávio Bolsonaro.

    Flávio Bolsonaro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Dirección Nacional de Migraciones informó que el senador brasileño Flávio Bolsonaro viajó junto a su familia desde Puerto Iguazú con destino a Ecuador, luego de que se confirmara el despegue del avión Gulfstream G400, matrícula argentina LV-JQW.

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    Según el comunicado difundido en redes sociales, cuatro ciudadanos ingresaron al país por el Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, a las 22:50 del 27 de octubre. El organismo precisó que durante el trámite no se registraron impedimentos legales ni incidentes.

    Quiénes viajaron

    El ingreso quedó registrado a nombre de Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, todos con documentación habilitada para viajar. Migraciones remarcó que los movimientos quedaron asentados “sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”.

    El vuelo hacia Guayaquil

    De acuerdo con el comunicado, a las 23:30 la comitiva abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A., con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, tal como constaba en el plan de vuelo presentado ante las autoridades. La aeronave es un Gulfstream G400.

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