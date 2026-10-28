Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro salió de Argentina rumbo a Ecuador sin impedimentos legales

El senador brasileño viajó con su familia en un avión privado desde Puerto Iguazú. El organismo informó que no hubo incidentes durante el trámite migratorio y que el destino del vuelo es Guayaquil.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que el senador brasileño Flávio Bolsonaro viajó junto a su familia desde Puerto Iguazú con destino a Ecuador, luego de que se confirmara el despegue del avión Gulfstream G400, matrícula argentina LV-JQW.

Según el comunicado difundido en redes sociales, cuatro ciudadanos ingresaron al país por el Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, a las 22:50 del 27 de octubre. El organismo precisó que durante el trámite no se registraron impedimentos legales ni incidentes.

Quiénes viajaron El ingreso quedó registrado a nombre de Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, todos con documentación habilitada para viajar. Migraciones remarcó que los movimientos quedaron asentados “sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”.