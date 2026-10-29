    • 29 de octubre de 2026 - 09:33

    La obra del nuevo Centro de Salud de Ullum se prepara para iniciar la etapa de terminaciones

    esde el Ministerio de Infraestructura dijeron que el nuevo edificio contará con espacios modernos y accesibles para la atención primaria de la salud.

    Infraestructura avanza con la construcción del nuevo CAPS en el departamento Ullum.

    Infraestructura avanza con la construcción del nuevo CAPS en el departamento Ullum.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, ejecuta la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Ullum, cuya obra iniciará la etapa de terminaciones. El proyecto contempla un edificio moderno, con espacios accesibles y ambientes destinados a distintas prestaciones de atención primaria y diagnóstico.

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    La obra surgió ante la necesidad de reemplazar el edificio existente, cuyo reacondicionamiento fue descartado tras detectarse problemas estructurales.

    Avances de la obra y tareas paralelas

    La estructura principal ya está ejecutada, al igual que gran parte de las cubiertas. En el interior, los trabajos se concentran en la división de los ambientes y las instalaciones eléctricas y sanitarias. También se colocan las carpinterías, mientras se avanza con el sistema de climatización y renovación de aire. En paralelo, se preparan las superficies interiores para las siguientes tareas.

    La próxima etapa estará centrada en las terminaciones del edificio. Para ello, resta completar la preparación de las paredes antes de pintarlas, realizar los revoques finos y colocar los pisos y revestimientos. También deberán instalarse los artefactos sanitarios y concluir los trabajos pendientes de las distintas instalaciones. A estas tareas se suma la impermeabilización de los sectores de cubierta de losa.

    Nuevos consultorios y servicios en el CAPS de Ullum

    El edificio contará con consultorios de ginecología, odontología y enfermería, además de laboratorio, farmacia y sala de extracción. También dispondrá de espacios para estudios de radiología y ecografía, una sala de espera, sanitarios accesibles y áreas destinadas al personal y al manejo de residuos patológicos.

    El diseño contempla rampas para facilitar el acceso, carpinterías con aislamiento térmico y un sistema de climatización que permitirá renovar y filtrar el aire interior. Estas características contribuirán a mejorar la accesibilidad y las condiciones de uso de los distintos ambientes. Además, prevé circulaciones diferenciadas para ordenar el flujo de pacientes, personal y suministros, lo que contribuye a una atención más eficiente.

    El edificio cuente con una superficie total de 430,88 metros cuadrados y se ejecutará con sistema constructivo tradicional, con estructura de hormigón armado, mampostería de ladrillón y losas que aportan resistencia estructural y mejor comportamiento térmico.

    La construcción del nuevo CAPS permitirá reforzar la infraestructura sanitaria de Ullum con un edificio preparado para reunir prestaciones de atención primaria y diagnóstico. De esta manera, se busca contar con espacios más adecuados para la atención de la comunidad.

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