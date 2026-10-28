    • 28 de octubre de 2026 - 21:41

    Paro docente en San Juan: UDAP y UDA adhieren a una medida nacional por el crimen de Nancy Godoy

    CTERA convocó a una jornada de duelo con paro y movilizaciones para este 29 de octubre. En San Juan, UDAP confirmó una medida de fuerza de 24 horas en las escuelas públicas, mientras que UDA también llamó a sumarse al reclamo de justicia.

    CTERA confirmó un paro nacional docente para el jueves al que adhieren UDA y UDAP en San Juan.

    CTERA confirmó un paro nacional docente para el jueves al que adhieren UDA y UDAP en San Juan.

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    La medida fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que convocó a un paro nacional docente y movilizaciones en todo el país para repudiar el crimen y exigir el esclarecimiento de lo ocurrido.

    En San Juan, UDAP confirmó que se sumará a la medida de fuerza por 24 horas. La decisión se tomó por unanimidad luego de una reunión de emergencia realizada entre los secretarios generales de CTERA.

    Según precisó el gremio, el paro comenzará a las 8 horas de este jueves y alcanzará a todos los niveles y modalidades de las escuelas públicas de San Juan.

    Por su parte, la Unión Docentes Argentinos (UDA) también convocó a la Jornada de Duelo y Paro Nacional Docente para este 29 de octubre. A través de su comunicado, el sindicato reclamó el esclarecimiento total del crimen y manifestó su solidaridad con los familiares de la víctima.

    El crimen que conmocionó a la comunidad educativa

    Nancy Estela Godoy tenía 52 años y se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje rural El Malezal, en el departamento correntino de Esquina.

    La docente permanecía desaparecida desde el 7 de octubre y su cuerpo fue encontrado semisumergido en un viejo potrero del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, en Corrientes. El hallazgo se produjo este miércoles por la mañana, después de 21 días de búsqueda, en un sector rural de difícil acceso que todavía no había sido rastrillado por los investigadores.

    Nancy Godoy, la docente presuntamente asesinada en Corrientes.

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    Según la información difundida por fuentes judiciales, dos policías localizaron los restos durante una recorrida a caballo, en las inmediaciones de la estancia El Curupí. El lugar está ubicado a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde Godoy se desempeñaba como directora suplente y a la que solía trasladarse por ese sector.

    A pocos metros del cuerpo también encontraron un bolso, que fue incorporado al expediente y será sometido a análisis para determinar si puede aportar información relevante para la investigación.

    La investigación por la muerte de Nancy Godoy continúa con cinco personas detenidas y bajo prisión preventiva. Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio; Rosa Leguizamón, por homicidio simple como coautora, y Ernesto Ezequiel Bordón, por falso testimonio.

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