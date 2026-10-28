Rivadavia avanza con la obra de pavimentación del Loteo Rumbos con recursos propios

Esta obra se da en el marco del Plan de Pavimento Municipal que lleva adelante el municipio de Rivadavia.

El municipio de Rivadavia continúa a paso firme con la ejecución de su Plan de Pavimento Municipal. En esta oportunidad, la comuna concentra sus labores en el Loteo Rumbos, donde se despliega un intensivo operativo para transformar las arterias viales del sector y mejorar la calidad de vida de sus residentes.

Esta importante obra vial se financia en un 100% con recursos propios del municipio, en el marco de un programa propio que nació el año pasado con el objetivo de dar respuesta directa a las necesidades de infraestructura del departamento.

Rivadavia responde a demandas vecinales El despliegue de infraestructura en el Loteo Rumbos responde a un plan integral de mejoras impulsado a pedido directo de los propios vecinos. Tiempo atrás, la gestión municipal ya había concretado la construcción y equipamiento de la plaza del barrio, un punto clave para el encuentro y la recreación comunitaria, y hoy la atención se centra en la pavimentación integral del trazado urbano.

Actualmente, los trabajos avanzan a ritmo sostenido. La obra se ejecuta de manera escalonada y por etapas para asegurar una intervención ordenada que alcanzará a la totalidad del loteo: