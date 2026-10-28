Rivadavia avanza con la obra de pavimentación del Loteo Rumbos con recursos propios

El municipio de Rivadavia continúa a paso firme con la ejecución de su Plan de Pavimento Municipal. En esta oportunidad, la comuna concentra sus labores en el Loteo Rumbos, donde se despliega un intensivo operativo para transformar las arterias viales del sector y mejorar la calidad de vida de sus residentes.
Esta importante obra vial se financia en un 100% con recursos propios del municipio, en el marco de un programa propio que nació el año pasado con el objetivo de dar respuesta directa a las necesidades de infraestructura del departamento.
Rivadavia responde a demandas vecinales
El despliegue de infraestructura en el Loteo Rumbos responde a un plan integral de mejoras impulsado a pedido directo de los propios vecinos. Tiempo atrás, la gestión municipal ya había concretado la construcción y equipamiento de la plaza del barrio, un punto clave para el encuentro y la recreación comunitaria, y hoy la atención se centra en la pavimentación integral del trazado urbano.
Actualmente, los trabajos avanzan a ritmo sostenido. La obra se ejecuta de manera escalonada y por etapas para asegurar una intervención ordenada que alcanzará a la totalidad del loteo:
- Estado de los pasajes: los pasajes internos del barrio ya se encuentran completamente pavimentados, permitiendo una circulación ágil y segura para las familias del sector.
- Avanza la calle principal: los trabajos sobre la arteria principal registran ya un 30% de avance en su ejecución.
- Trabajos de base: en las zonas donde se inicia la primera fase, los equipos técnicos llevan a cabo tareas clave de nivelamiento y preparación del suelo, pasos fundamentales e indispensables antes de la colocación definitiva de la carpeta asfáltica.
El Plan de Pavimento Municipal busca contemplar la totalidad del Loteo Rumbos, generando un impacto positivo directo sobre la accesibilidad, la conectividad interna y el valor de las viviendas del barrio. Con la utilización eficiente de los fondos de todos los rivadavienses, la comuna reafirma su compromiso de seguir transformando cada rincón del departamento mediante obras concretas y duraderas.