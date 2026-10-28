    • 28 de octubre de 2026 - 15:30

    Rivadavia avanza con la obra de pavimentación del Loteo Rumbos con recursos propios

    Esta obra se da en el marco del Plan de Pavimento Municipal que lleva adelante el municipio de Rivadavia.

    En Rivadavia siguen las obras de pavimentaciòn con fondos propios.

    En Rivadavia siguen las obras de pavimentaciòn con fondos propios.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Rivadavia continúa a paso firme con la ejecución de su Plan de Pavimento Municipal. En esta oportunidad, la comuna concentra sus labores en el Loteo Rumbos, donde se despliega un intensivo operativo para transformar las arterias viales del sector y mejorar la calidad de vida de sus residentes.

    Leé además

    robaron un arma en un barrio privado de rivadavia y por una huella dactilar detuvieron al loco gil

    Robaron un arma en un barrio privado de Rivadavia y por una huella dactilar detuvieron al "Loco Gil"
    rivadavia intensifica los trabajos de prevencion y limpieza ante la posibilidad de lluvias por el nino

    Rivadavia intensifica los trabajos de prevención y limpieza ante la posibilidad de lluvias por El Niño

    Esta importante obra vial se financia en un 100% con recursos propios del municipio, en el marco de un programa propio que nació el año pasado con el objetivo de dar respuesta directa a las necesidades de infraestructura del departamento.

    Rivadavia responde a demandas vecinales

    El despliegue de infraestructura en el Loteo Rumbos responde a un plan integral de mejoras impulsado a pedido directo de los propios vecinos. Tiempo atrás, la gestión municipal ya había concretado la construcción y equipamiento de la plaza del barrio, un punto clave para el encuentro y la recreación comunitaria, y hoy la atención se centra en la pavimentación integral del trazado urbano.

    Actualmente, los trabajos avanzan a ritmo sostenido. La obra se ejecuta de manera escalonada y por etapas para asegurar una intervención ordenada que alcanzará a la totalidad del loteo:

    • Estado de los pasajes: los pasajes internos del barrio ya se encuentran completamente pavimentados, permitiendo una circulación ágil y segura para las familias del sector.
    • Avanza la calle principal: los trabajos sobre la arteria principal registran ya un 30% de avance en su ejecución.
    • Trabajos de base: en las zonas donde se inicia la primera fase, los equipos técnicos llevan a cabo tareas clave de nivelamiento y preparación del suelo, pasos fundamentales e indispensables antes de la colocación definitiva de la carpeta asfáltica.

    El Plan de Pavimento Municipal busca contemplar la totalidad del Loteo Rumbos, generando un impacto positivo directo sobre la accesibilidad, la conectividad interna y el valor de las viviendas del barrio. Con la utilización eficiente de los fondos de todos los rivadavienses, la comuna reafirma su compromiso de seguir transformando cada rincón del departamento mediante obras concretas y duraderas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    En Rivadavia continúan las obras de infraestructura urbana para prevenir inundaciones.

    Rivadavia: limpieza y profundización de desagües, las tareas en Calle Morón para prevenir inundaciones

    persecucion en rivadavia: robaron una billetera, la tiraron desde un colectivo y fueron detenidos

    Persecución en Rivadavia: robaron una billetera, la tiraron desde un colectivo y fueron detenidos

    avante celebra 14 anos y suma una franquicia en rivadavia

    Avante celebra 14 años y suma una franquicia en Rivadavia

    el servicio penitenciario realizara ejercicios de tiro en marquesado

    El Servicio Penitenciario realizará ejercicios de tiro en Marquesado