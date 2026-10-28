Paro universitario nacional: hasta cuándo se extiende la medida de fuerza

Los docentes universitarios y preuniversitarios comienzan este miércoles una nueva semana de paro nacional en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para las casas de estudio públicas. La medida fue convocada por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) y se extenderá hasta el próximo 3 de noviembre.

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El conflicto se centra en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, las restricciones presupuestarias que atraviesan las instituciones y la exigencia de que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario. A estos reclamos se suman nuevas jornadas de protesta anunciadas por otros sindicatos del sector para las próximas semanas.

La federación ratificó la huelga tras una resolución de su Congreso Extraordinario y llamó a la comunidad educativa a sumarse al plan de lucha. En su convocatoria, sostuvo que la falta de respuestas profundiza el deterioro de las condiciones laborales y del funcionamiento de las universidades.

La medida impulsada por CONADU Histórica tiene tres ejes principales: la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial que denuncian los sindicatos y la asignación de recursos suficientes para sostener las actividades académicas.

El reclamo también incluye fondos para investigación, extensión y gestión, áreas que dependen del financiamiento de las universidades nacionales.

“Frente al ajuste salarial y el ahogamiento presupuestario, respondemos con organización y la fuerza de la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país”, expresaron desde la federación. Además, resumieron su postura con una consigna dirigida al Gobierno: “Milei cumplí con la ley”.

Los gremios sostienen que la situación salarial compromete la continuidad de las tareas educativas. “Sin salarios dignos no hay universidad pública”, advirtieron en la convocatoria.

Como parte de los argumentos que respaldan la protesta, los sectores universitarios difundieron cifras que señalan una caída real del 41,6% en el presupuesto de las universidades nacionales desde diciembre de 2023 y una pérdida superior al 30% del poder adquisitivo de los salarios del personal.

Qué otros gremios universitarios harán paro en noviembre

La protesta no se limitará a la huelga semanal de CONADU Histórica. La Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) anunció cuatro paros de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo.

El cronograma previsto incluye las siguientes fechas:

Miércoles 28 de octubre.

Martes 3 de noviembre.

Jueves 12 de noviembre.

Lunes 16 de noviembre.

La medida alcanzará a las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), al Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y al Centro de Estudios Bariloche. Según informó la entidad, durante esas jornadas no habrá clases presenciales ni virtuales en las instituciones alcanzadas.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal no docente, también confirmó paros de 24 horas para el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre.

La decisión fue adoptada por su Consejo Directivo, con participación de representantes de 54 organizaciones sindicales. Además, la federación anticipó que impulsará acciones ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para reclamar que los montos correspondientes a la garantía salarial se incorporen a los salarios básicos, de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo.