Concurso de Ascenso Docente 2026-2027: San Juan vuelve a abrir cargos directivos después de 10 años

Después de una década sin convocatorias de este tipo, San Juan volverá a realizar un Concurso de Ascenso Docente para cubrir cargos directivos y supervisivos dentro del sistema educativo provincial. El Ministerio de Educación presentó oficialmente la instancia 2026-2027, que combinará antecedentes, oposición y una formación específica destinada a quienes aspiren a ocupar funciones de conducción escolar.

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La convocatoria incluirá vacantes de Supervisión General, Supervisión Escolar, Supervisión de Especialidades, directores y vicedirectores correspondientes a Educación Inicial, Primaria, Especial, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y la Biblioteca del Magisterio. La intención es volver a habilitar una vía formal de crecimiento dentro de la carrera docente después de diez años sin concursos para estos puestos.

Los docentes interesados podrán realizar una preinscripción virtual a partir de noviembre . Ese primer trámite permitirá obtener un turno para posteriormente completar la inscripción definitiva de manera presencial ante la Junta de Clasificación Rama Inicial, Primaria, Especial y Adultos.

La documentación que deberán presentar los aspirantes será especificada en la resolución oficial de convocatoria, cuya publicación en el Boletín Oficial está prevista próximamente. Desde Educación indicaron que el proceso buscará combinar la evaluación de antecedentes con instancias de formación y preparación para quienes pretendan asumir responsabilidades de conducción.

Uno de los puntos centrales del concurso será la capacitación previa. La formación comenzará en febrero de 2027 y se desarrollará de manera virtual , mediante una estructura modular que permitirá a los docentes compatibilizar el cursado con sus actividades habituales.

El trayecto inicial estará dividido en cuatro módulos:

Módulo 00: Conociendo el entorno virtual.

Módulo 01: Gestionar la escuela: el acompañamiento pedagógico como prioridad.

Módulo 02: Claves normativas de la gestión escolar.

Módulo 03: El rol del director y supervisor desde los enfoques actuales.

Además, habrá otras instancias destinadas a la elaboración de un trabajo integrador final, donde los participantes deberán aplicar y vincular los contenidos trabajados durante la capacitación.

Qué se evaluará para acceder a los cargos

La propuesta formativa estará organizada alrededor de tres grandes ejes. El primero estará relacionado con el conocimiento de los marcos normativos y procedimientos necesarios para ejercer cargos directivos y de supervisión.

También se trabajará sobre el desarrollo del liderazgo pedagógico, con especial atención al acompañamiento de las trayectorias escolares, la organización institucional y la toma de decisiones dentro de cada comunidad educativa.

El tercer eje estará orientado a competencias socioemocionales, comunicacionales y de gestión estratégica, consideradas necesarias para afrontar situaciones cotidianas dentro de las escuelas, coordinar equipos y conducir instituciones educativas.

El concurso permitirá así cubrir cargos que permanecían sin una convocatoria específica de ascenso desde hacía diez años. Los próximos detalles sobre requisitos, documentación y cronograma definitivo quedarán establecidos en la resolución que deberá publicarse oficialmente.