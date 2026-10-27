    • 27 de octubre de 2026 - 07:43

    Hallaron ropa quemada en la casa de uno de los detenidos por la desaparición de una docente en Corrientes

    El hallazgo ocurrió a 150 metros de la escuela rural donde la directora trabajaba. En las próximas horas se harán pericias de ADN para determinar si las prendas son suyas.

    Hallaron ropa quemada en la casa de uno de los detenidos por la desaparición de la docente Nancy Godoy.

    Hallaron ropa quemada en la casa de uno de los detenidos por la desaparición de la docente Nancy Godoy.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía de Corrientes encontró prendas quemadas en la vivienda donde residía Ireneo Zarza, uno de los imputados por la desaparición de la docente Nancy Godoy. El hallazgo se produjo a unos 150 metros de la escuela rural en la que ella se desempeñaba como directora.

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    Según confirmaron fuentes de la causa a la agencia Noticias Argentinas, el operativo se realizó en las últimas horas en la construcción rural donde vivía el acusado. Allí se secuestraron las prendas, aunque aún no se determinó si están total o parcialmente quemadas. En las próximas horas se harán pericias de ADN para establecer si pertenecían a la docente.

    La última vez que fue vista

    Godoy fue vista por última vez en el paraje El Malezal, donde continúan la búsqueda y los rastrillajes. Las autoridades confirmaron que llegó a la escuela tras varias horas de viaje. El lugar del hallazgo es una tapera ubicada a escasos metros del establecimiento.

    El Juzgado de Garantías de Esquina dispuso la prisión preventiva sin plazo para el capataz Ireneo Antonio Zarza y otros tres imputados. La medida se adoptó el 24 de octubre de 2026, a pedido de la Fiscalía y la querella. La situación procesal de cada uno es la siguiente:

    Ireneo Zarza: señalado como principal sospechoso y presunto autor material. Permanece detenido.

    Felipe Sandoval: peón, imputado como coautor material del presunto femicidio. También está detenido.

    Nahuel Rojas: imputado como partícipe del supuesto femicidio.

    Rosa Leguizamón: imputada por homicidio simple.

    Ezequiel Bordón: quinto acusado, enfrenta cargos por falso testimonio a modo de encubrimiento.

    La causa se apoya en contradicciones entre los relatos, en el contenido de mensajes de teléfonos celulares secuestrados y en versiones que no coinciden entre sí.

    Los rastrillajes continúan a cargo de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, con apoyo de drones, perros y personal de Investigación Criminal, en campos, bañados y montes de difícil acceso.

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