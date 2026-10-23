El truco con limón para quitar manchas y malos olores de la ropa

El jugo de limón puede ayudar a tratar algunas manchas, recuperar prendas blancas y combatir olores persistentes. Sin embargo, su acidez obliga a usarlo con cuidado y no es recomendable para todos los tejidos.

La acidez del limón puede ser útil en el lavado, pero no se recomienda aplicarlo sobre seda, lana ni prendas de colores intensos.

Un ingrediente habitual de la cocina también puede convertirse en un aliado a la hora de lavar la ropa. El jugo de limón, gracias a su contenido de ácido cítrico, puede utilizarse para tratar determinados tipos de manchas, mejorar el aspecto de prendas blancas y reducir algunos olores que permanecen incluso después del lavado.

La clave está en no utilizarlo indiscriminadamente. Su acidez puede modificar algunos colores o dañar determinados tejidos, por lo que antes de probar cualquiera de estos métodos conviene revisar la etiqueta de la prenda y hacer una pequeña prueba en una zona poco visible.

Cinco trucos con limón para la ropa Entre los usos domésticos que pueden aprovecharse aparecen:

Manchas de óxido: humedecer primero la zona con agua fría, colocar jugo de limón y cubrir con sal. La mezcla puede dejarse actuar durante varias horas o toda la noche antes del lavado habitual.

Recuperar prendas blancas: la ropa blanca que perdió luminosidad puede dejarse en remojo durante la noche en agua con entre media y una taza de jugo de limón. Otra alternativa es incorporarlo de manera controlada al lavado.

Reducir olores a humedad: en toallas, sábanas o prendas que conservan mal olor, el limón puede ayudar a eliminar residuos de detergente o suavizante acumulados en las fibras.

Manchas de frutos rojos: marcas de frutilla, arándanos o frambuesas pueden tratarse con limón y sal. Si la mancha no desaparece en el primer intento, el proceso puede repetirse siempre que el tejido lo permita.

Limpiar el lavarropas: de manera ocasional puede utilizarse jugo de limón en un ciclo vacío con agua caliente para combatir depósitos y olores. No debería convertirse en una práctica frecuente porque los productos ácidos pueden deteriorar sellos y mangueras con el tiempo. El truco para devolverle luminosidad a la ropa blanca Uno de los usos más sencillos consiste en aprovechar el limón para prendas blancas que comenzaron a verse amarillentas o apagadas. La recomendación es colocarlas en un recipiente con agua y agregar entre media y una taza de jugo de limón, dejándolas en remojo durante la noche antes de realizar el lavado habitual.

Este método no debería aplicarse de la misma manera sobre prendas oscuras o de colores intensos, ya que la acidez puede provocar pérdida o modificación del tono. También se recomienda evitarlo en materiales delicados como seda y lana.