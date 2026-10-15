Toallas ásperas después del lavado: por qué pasa y cómo devolverles la suavidad sin gastar de más

Salir de la ducha y envolverse en una toalla suave y esponjosa es un pequeño placer cotidiano, pero con el tiempo muchas se vuelven rígidas y ásperas , incluso recién lavadas. Aunque se suele atribuir al desgaste de la tela, la causa más habitual son errores en el lavado , y en muchos casos se puede recuperar parte de la suavidad con cambios simples.

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El truco con vinagre blanco y bicarbonato para recuperar la suavidad de las toallas ásperas

El principal motivo es la acumulación de residuos de jabón y suavizante entre las fibras. Cuando se usa más detergente del necesario, el lavarropas no logra eliminarlo del todo en el enjuague y esos restos van endureciendo el tejido.

El suavizante en exceso también juega en contra: deja una película sobre las fibras que reduce la capacidad de absorción de la toalla. A esto se suman la dureza del agua , ya que el calcio y el magnesio se depositan en la tela y le quitan flexibilidad, además de sobrecargar el lavarropas y secar mal las prendas.

Si la etiqueta lo permite, usar la secadora a temperatura baja o moderada también ayuda a que queden más esponjosas.

El error al secar

El secado influye tanto como el lavado. Dejar las toallas mucho tiempo al sol intenso o secarlas hasta que queden demasiado rígidas puede quitarles flexibilidad. Eso no quiere decir que secar al aire libre sea malo, sino que conviene evitar la exposición prolongada. Con secadora, hay que respetar las indicaciones del fabricante y no usar temperaturas excesivas.

Un truco útil es sacudirlas antes de colgarlas y otra vez cuando ya están secas. Esto afloja las fibras, aunque no elimina los residuos minerales o de jabón acumulados.

Cada cuánto lavarlas

Como referencia general, las toallas de baño pueden lavarse cada tres o cuatro usos, siempre que se sequen por completo entre uno y otro. Si quedan húmedas, huelen mal o se usaron después de hacer ejercicio, conviene lavarlas antes. También se recomienda colgarlas bien extendidas en un lugar ventilado después de cada uso, para evitar la humedad acumulada.

En definitiva, mantener las toallas suaves no pasa por usar más productos, sino por lavar y secar mejor: menos detergente, menos suavizante y más atención al secado.