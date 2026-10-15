    • 15 de octubre de 2026 - 09:59

    Toallas ásperas después del lavado: por qué pasa y cómo devolverles la suavidad sin gastar de más

    Casi siempre el problema no es la edad de la tela, sino el exceso de detergente o suavizante y algunos errores al secar. Qué cambiar en la rutina para que vuelvan a quedar esponjosas

    Toallas.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Salir de la ducha y envolverse en una toalla suave y esponjosa es un pequeño placer cotidiano, pero con el tiempo muchas se vuelven rígidas y ásperas, incluso recién lavadas. Aunque se suele atribuir al desgaste de la tela, la causa más habitual son errores en el lavado, y en muchos casos se puede recuperar parte de la suavidad con cambios simples.

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    Por qué se ponen duras

    El principal motivo es la acumulación de residuos de jabón y suavizante entre las fibras. Cuando se usa más detergente del necesario, el lavarropas no logra eliminarlo del todo en el enjuague y esos restos van endureciendo el tejido.

    El suavizante en exceso también juega en contra: deja una película sobre las fibras que reduce la capacidad de absorción de la toalla. A esto se suman la dureza del agua, ya que el calcio y el magnesio se depositan en la tela y le quitan flexibilidad, además de sobrecargar el lavarropas y secar mal las prendas.

    Cómo recuperar la suavidad

    Antes de reemplazarlas, conviene probar estos ajustes:

    • Bajar la dosis de detergente, según la carga, la suciedad y la dureza del agua.
    • Evitar el exceso de suavizante; muchas veces las toallas pueden lavarse sin él.
    • Sumar un enjuague extra para eliminar restos de jabón.
    • No sobrecargar el lavarropas, para que el agua circule mejor.
    • Sacudirlas antes de secarlas, para separar las fibras.

    Si la etiqueta lo permite, usar la secadora a temperatura baja o moderada también ayuda a que queden más esponjosas.

    El error al secar

    El secado influye tanto como el lavado. Dejar las toallas mucho tiempo al sol intenso o secarlas hasta que queden demasiado rígidas puede quitarles flexibilidad. Eso no quiere decir que secar al aire libre sea malo, sino que conviene evitar la exposición prolongada. Con secadora, hay que respetar las indicaciones del fabricante y no usar temperaturas excesivas.

    Un truco útil es sacudirlas antes de colgarlas y otra vez cuando ya están secas. Esto afloja las fibras, aunque no elimina los residuos minerales o de jabón acumulados.

    Cada cuánto lavarlas

    Como referencia general, las toallas de baño pueden lavarse cada tres o cuatro usos, siempre que se sequen por completo entre uno y otro. Si quedan húmedas, huelen mal o se usaron después de hacer ejercicio, conviene lavarlas antes. También se recomienda colgarlas bien extendidas en un lugar ventilado después de cada uso, para evitar la humedad acumulada.

    En definitiva, mantener las toallas suaves no pasa por usar más productos, sino por lavar y secar mejor: menos detergente, menos suavizante y más atención al secado.

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