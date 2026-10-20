Manchas en el colchón: cómo tratarlas paso a paso y claves para evitar el exceso de agua

Las manchas en un colchón requieren una respuesta rápida, poca humedad y secado completo. El procedimiento depende del origen del derrame, pero la regla central es evitar que el líquido llegue a las capas internas.

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Cómo quitar manchas de aceite y grasa de la ropa cuando ya están secas: trucos caseros infalibles

Según una guía de Martha Stewart, sitio especializado en tareas domésticas, la profesional de limpieza Sofia Martinez y el especialista en lavandería Ben Hirst recomiendan comprobar las indicaciones de cuidado del fabricante y del producto. También aconsejan probar cualquier solución en un sector poco visible.

La limpieza de un colchón no equivale a empaparlo. Hirst advierte que resulta difícil enjuagar y secar el interior por completo. El exceso de agua puede afectar espumas o adhesivos y dejar humedad en las capas profundas. Con el consiguiente empeoramiento de olores y manchas, según Martinez.

La advertencia coincide con las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre humedad y moho en interiores. La OMS señala que la humedad persistente y el crecimiento microbiano deben prevenirse o reducirse. Vincula los espacios húmedos o con moho con un mayor riesgo de síntomas respiratorios, alergias y agravamiento del asma.

Por eso, tras tratar una mancha, el colchón debe permanecer sin ropa de cama hasta que esté totalmente seco. Ventilar el ambiente o favorecer la circulación de aire puede ayudar en ese proceso. La humedad atrapada bajo las sábanas puede facilitar la aparición de moho.

Sudor y grasa corporal se tratan con un paño apenas húmedo

Las manchas amarillas o marrones claras pueden relacionarse con sudor y aceites naturales de la piel. Para limpiarlas, el método recogido por el medio parte de retirar la ropa de cama y aspirar polvo, cabello u otros restos de la zona afectada.

Luego se puede preparar una pequeña cantidad de detergente suave con agua. La clave es humedecer un paño con la espuma, escurrirlo bien y aplicar toques desde el borde hacia el centro, sin frotar ni saturar la tela. Un segundo paño, apenas humedecido con agua limpia, permite retirar los restos de detergente.

Una mujer con el pelo recogido y camiseta gris está de rodillas esparciendo bicarbonato de sodio de una caja sobre un colchón blanco en una habitación.

Una mancha vieja puede aclararse sin desaparecer por completo. Antes de volver a usar la cama, es necesario dejar secar la superficie por completo.

Orina, sangre y vómito exigen medidas distintas

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan limpiar con rapidez los derrames de sangre u otros fluidos corporales y usar guantes.

1. Orina

Ante orina, el primer paso consiste en usar guantes, quitar las sábanas para lavarlas y presionar el área con una toalla doblada. No se debe frotar: el objetivo es absorber el líquido. Martinez recomienda trabajar suavemente desde los extremos de la mancha hacia el centro y utilizar un limpiador enzimático apto para tapizados según las instrucciones de su etiqueta, sin excederse con el producto.

Después de retirar la humedad con una toalla limpia, se puede cubrir el sector con bicarbonato de sodio y aspirarlo cuando esté seco. Si el olor reaparece, Hirst explica que la orina podría haber alcanzado las capas internas. En esos casos, Martinez plantea recurrir a un profesional o evaluar el reemplazo del colchón.

2. Sangre

Para la sangre, Martinez indica usar guantes —en especial si pertenece a otra persona— y actuar cuanto antes. Se debe presionar la mancha con un paño limpio humedecido con agua fría; el agua tibia o caliente puede fijarla. Si persiste, el artículo aconseja un quitamanchas enzimático apto para tapizados, siempre de acuerdo con la etiqueta.

3. Vómito

Para el vómito, la pauta es retirar los sólidos con una espátula de plástico, embolsarlos y absorber el resto sin frotar. Luego puede aplicarse un limpiador enzimático indicado para materia orgánica. Si el fluido saturó el colchón, puede ser necesaria una limpieza profesional.