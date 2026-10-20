    • 20 de octubre de 2026 - 18:06

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en Argentina

    La fecha anunciada permitiría disfrutar de tres días consecutivos de descanso, aunque es importante distinguir cuál es un feriado nacional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El próximo feriado y fin de semana largo son temas de interés para quienes empiezan a organizar viajes, escapadas o actividades familiares para los últimos meses del año. Tras el descanso del lunes 12 de octubre, la atención se centra en las próximas fechas del calendario argentino.

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    El siguiente descanso sería el lunes 9 de noviembre, por la visita del papa León XIV a la Argentina. De acuerdo con esa información, el fin de semana se extendería desde el sábado 7 hasta el lunes 9 inclusive.

    Cuándo será el próximo feriado en Argentina

    La fecha que informó el medio es el lunes 9 de noviembre de 2026, jornada que se vincularía con la visita del papa León XIV al país. De confirmarse su alcance nacional, permitiría sumar un día de descanso al sábado y domingo anteriores.

    La información resulta relevante para quienes planean aprovechar el período para viajar o realizar actividades recreativas. Sin embargo, antes de organizar una salida conviene verificar que la medida esté formalmente confirmada y conocer a qué trabajadores y actividades alcanza.

    El calendario también contempla otros feriados hacia el cierre del año, por lo que noviembre y diciembre serán meses clave para quienes quieran anticipar sus planes. Las fechas y su alcance deben consultarse a través de los anuncios oficiales correspondientes.

    Cómo quedaría conformado el fin de semana largo

    Si se aplica el descanso anunciado, el fin de semana largo abarcaría tres días consecutivos: el sábado 7, el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre. La jornada del lunes sería la que permitiría extender el descanso habitual.

    Este tipo de fines de semana suele ser aprovechado para escapadas cortas, visitas familiares y actividades turísticas dentro del país. También puede favorecer a los destinos que reciben visitantes durante períodos de mayor movimiento.

    De todos modos, es importante confirmar la normativa antes de dar por hecho que el lunes será feriado para todos. La diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable puede modificar las condiciones de descanso y el régimen de pago para quienes deban trabajar.

    Qué otros feriados quedan en el calendario de 2026

    Después de octubre, el calendario todavía incluye fechas importantes para organizar el cierre del año. Entre ellas se encuentra el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre y cuyo feriado se trasladará al lunes 23.

    En diciembre, el martes 8 será feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Además, el viernes 25 de diciembre se celebrará Navidad, una fecha que cada año genera movimiento turístico y reuniones familiares.

    Para planificar con anticipación, se recomienda revisar las comunicaciones oficiales y distinguir los feriados nacionales de los días no laborables o de las medidas excepcionales. Así se puede conocer con mayor precisión cuándo habrá descanso y qué condiciones regirán en cada caso.

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