Cómo funcionarán los servicios este lunes 12 de octubre feriado en San Juan

Por el feriado nacional, habrá cambios en el transporte público, los comercios y la atención estatal. Los bancos permanecerán cerrados y el estacionamiento controlado no funcionará.

El feriado nacional de este lunes 12 de octubre modificará el funcionamiento de los principales servicios en San Juan. La jornada tendrá una actividad reducida en el microcentro, cambios en las frecuencias de los colectivos y oficinas públicas sin atención presencial, por lo que los sanjuaninos deberán organizar con anticipación sus trámites y traslados.

Uno de los cambios más notorios se verá en la actividad comercial. La Cámara de Comerciantes Unidos recomendó mantener cerrados los locales durante el feriado y anticipó que la mayoría de los negocios del microcentro no abrirá sus puertas. Sin embargo, algunos establecimientos gastronómicos, kioscos y comercios de cercanía podrán atender al público, de acuerdo con la decisión de cada propietario.

En cuanto al transporte público, los colectivos circularán con frecuencia de domingo, por lo que se recomienda consultar los horarios y prever posibles demoras al momento de trasladarse por la provincia.

Los bancos no brindarán atención presencial durante el lunes. Los usuarios podrán realizar operaciones a través de los canales digitales habilitados por cada entidad y utilizar los cajeros automáticos disponibles para retirar efectivo y efectuar otras transacciones.

En el ámbito educativo, no habrá actividad escolar durante la jornada, debido al feriado nacional. La medida alcanza el dictado habitual de clases en los establecimientos educativos.