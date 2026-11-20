El sistema SUBE realizará este domingo 22 de noviembre una actualización programada que afectará durante 12 horas distintos servicios vinculados con la tarjeta. Las tareas comenzarán a las 00:00 y se extenderán hasta las 12 , aunque quienes tengan saldo disponible podrán continuar utilizando el transporte público con normalidad.

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Según se informó, el objetivo de la intervención es optimizar el funcionamiento general del sistema. Mientras duren los trabajos no será posible realizar determinadas operaciones habituales, por lo que se recomendó a los usuarios anticipar las cargas de saldo y cualquier gestión que necesiten efectuar.

La interrupción también alcanzará algunas herramientas de consulta, mientras que los medios de pago alternativos seguirán disponibles en los servicios de transporte que actualmente los aceptan.

Una vez finalizadas las tareas previstas, todos los servicios volverán a operar normalmente.

Consulta de colectivos en tiempo real en la aplicación Cuándo SUBO.

Se podrá seguir viajando con saldo disponible

La suspensión de estas funciones no impedirá utilizar la tarjeta SUBE. Quienes ya tengan saldo cargado en su tarjeta física o digital podrán continuar abonando sus viajes durante las 12 horas que dure la actualización.

Por este motivo, se aconsejó verificar previamente el saldo disponible y realizar las recargas antes de la medianoche del domingo. Actualmente, el saldo máximo permitido es de $40.000.

Antes de la interrupción, las cargas podrán realizarse presencialmente en los Puntos SUBE o mediante canales electrónicos como la App SUBE, home banking, cajeros automáticos y billeteras virtuales.

Qué otros medios de pago podrán utilizarse

En colectivos y subtes que tengan habilitado el sistema de pago abierto también podrán utilizarse otras alternativas mientras se desarrollen las tareas:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard contactless.

Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan esas tarjetas asociadas.

Código QR mediante billeteras electrónicas habilitadas.

La actualización comenzará a las 00:00 del domingo 22 de noviembre y está previsto que concluya al mediodía. Desde ese momento, tanto las cargas como las consultas, aplicaciones y demás servicios vinculados con SUBE deberían volver a estar disponibles.