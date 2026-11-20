El código cromático en los bordes de la vereda es una señalización vial fundamental para evitar infracciones y acarreos. El color pintado sobre el borde de la calzada marca la diferencia entre una maniobra permitida y una infracción segura.
Descubrí qué implica la señalización vial de cordón rojo en las calles argentinas y cómo podés evitar multas o acarreos innecesarios.
El código cromático en los bordes de la vereda es una señalización vial fundamental para evitar infracciones y acarreos. El color pintado sobre el borde de la calzada marca la diferencia entre una maniobra permitida y una infracción segura.
Para entender qué permite cada color, primero hay que distinguir dos conceptos que la normativa de tránsito separa de manera estricta: detención, una interrupción momentánea para ascenso/descenso de pasajeros o carga/descarga, y estacionamiento, que implica dejar el vehículo inmovilizado por un período mayor.
La normativa vigente es tajante y no admite excepciones improvisadas. El Sistema de Señalización Vial Uniforme establece un código preciso que puede variar según las disposiciones de cada municipio.
El cordón rojo indica que está estrictamente prohibido estacionar y también detenerse. Para ser válido, debe estar pintado tanto en su cara superior como en la que mira hacia la calzada. Se utiliza en esquinas, intersecciones, accesos a garajes y puntos críticos donde frenar un instante obstruye la visibilidad, dificulta giros o afecta la fluidez del tránsito.
El cordón amarillo impide dejar el auto estacionado, pero permite detenerse de forma breve para que suba o baje un pasajero, siempre que no exista otra señal vertical que lo prohíba. Por su parte, el blanco delimita el borde de la calzada y los cruces peatonales, y en algunas zonas puede habilitar el estacionamiento.
Aunque el sistema nacional fija el criterio general a través de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, cada provincia o municipio tiene facultades para adaptar la señalización urbana a su propio código de tránsito. Por eso, antes de frenar junto a la vereda, la recomendación es doble: chequear el color del cordón y observar siempre los carteles de la cuadra, que terminan de definir si hay excepciones por días, horarios o tipo de vehículo.