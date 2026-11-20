Descubrí qué implica la señalización vial de cordón rojo en las calles argentinas y cómo podés evitar multas o acarreos innecesarios.

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El código cromático en los bordes de la vereda es una señalización vial fundamental para evitar infracciones y acarreos. El color pintado sobre el borde de la calzada marca la diferencia entre una maniobra permitida y una infracción segura.

Para entender qué permite cada color, primero hay que distinguir dos conceptos que la normativa de tránsito separa de manera estricta: detención, una interrupción momentánea para ascenso/descenso de pasajeros o carga/descarga, y estacionamiento, que implica dejar el vehículo inmovilizado por un período mayor.

La normativa vigente es tajante y no admite excepciones improvisadas. El Sistema de Señalización Vial Uniforme establece un código preciso que puede variar según las disposiciones de cada municipio.

Normativa vigente sobre el cordón rojo y el estacionamiento El cordón rojo indica que está estrictamente prohibido estacionar y también detenerse. Para ser válido, debe estar pintado tanto en su cara superior como en la que mira hacia la calzada. Se utiliza en esquinas, intersecciones, accesos a garajes y puntos críticos donde frenar un instante obstruye la visibilidad, dificulta giros o afecta la fluidez del tránsito.

El cordón amarillo impide dejar el auto estacionado, pero permite detenerse de forma breve para que suba o baje un pasajero, siempre que no exista otra señal vertical que lo prohíba. Por su parte, el blanco delimita el borde de la calzada y los cruces peatonales, y en algunas zonas puede habilitar el estacionamiento.